Guld och silver faller – och kan fortsätta falla

Spotpriset på guld handlades ned 1,6 procent till 4 385,85 dollar per troy uns under torsdagsmorgonen, medan terminspriset föll 1,3 procent till 4 389,70 dollar, skriver CNBC. Det är den lägsta noteringen sedan den 26 mars.

Bakgrunden är att den pågående USA-Iran-konflikten fortsätter att pressa upp energipriserna, vilket i sin tur eldar på inflationsoron och förväntningarna på kommande räntehöjningar, en ogynnsam miljö för guld som inte ger någon direktavkastning.

”Investerare är oroliga för att Irankriget drar ut på tiden och att inflationen bara rör sig åt ett håll: uppåt”, säger Michael Field, aktiestrateg på Morningstar, till CNBC.

Snabba vändningar

Det är en tydlig kontrast mot hur marknaden reagerade redan för bara några dagar sedan.

När fredshopp tillfälligt fick fäste i marknaden i måndags steg guldpriset mer än 1,5 procent till 4 574 dollar, silver klättrade 3,6 procent och oljepriset föll under 100 dollar per fat för första gången på veckor.

Analytiker på UBS upprepade sin positiva syn på guld i en not på torsdagen, men sänkte samtidigt sin prognos för årets slut till 5 500 dollar per uns, från tidigare 5 900 dollar. Bank of America har ett kursmål på 5 093 dollar för helåret.