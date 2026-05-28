Ädelmetallerna backade kraftigt på torsdagen. Guldpriset sjönk till sin lägsta nivå på två månader och silver föll ytterligare, efter att förnyad osäkerhet kring kriget i Mellanöstern stärkt dollarn och drivit upp oljepriset.
Guld och silver faller – och kan fortsätta falla
Spotpriset på guld handlades ned 1,6 procent till 4 385,85 dollar per troy uns under torsdagsmorgonen, medan terminspriset föll 1,3 procent till 4 389,70 dollar, skriver CNBC. Det är den lägsta noteringen sedan den 26 mars.
Missa inte: Ryssland toksäljer guld på öppna marknaden. Dagens PS
Bakgrunden är att den pågående USA-Iran-konflikten fortsätter att pressa upp energipriserna, vilket i sin tur eldar på inflationsoron och förväntningarna på kommande räntehöjningar, en ogynnsam miljö för guld som inte ger någon direktavkastning.
”Investerare är oroliga för att Irankriget drar ut på tiden och att inflationen bara rör sig åt ett håll: uppåt”, säger Michael Field, aktiestrateg på Morningstar, till CNBC.
Snabba vändningar
Det är en tydlig kontrast mot hur marknaden reagerade redan för bara några dagar sedan.
När fredshopp tillfälligt fick fäste i marknaden i måndags steg guldpriset mer än 1,5 procent till 4 574 dollar, silver klättrade 3,6 procent och oljepriset föll under 100 dollar per fat för första gången på veckor.
Läs även: Vann mot svenska Tullverket – får tillbaka 35 miljoner. Realtid
Analytiker på UBS upprepade sin positiva syn på guld i en not på torsdagen, men sänkte samtidigt sin prognos för årets slut till 5 500 dollar per uns, från tidigare 5 900 dollar. Bank of America har ett kursmål på 5 093 dollar för helåret.
Silver hårdast drabbat
Silver, som rasat nära 40 procent från sitt rekord i januari, utsätts nu för ytterligare press. Spotpriset föll 3,7 procent till omkring 72 dollar per uns på torsdagen, skriver CNBC.
Missa inte: Gruvligt gräl: Påstådd teknikstöld skakar kritiska gruvor. Realtid
Analytiker på UBS varnar för att den kraftiga prisuppgången på över 140 procent under 2025 nu skapar en destruktiv spiral, där industriella köpare väljer bort metallen.
”Efterfrågenedgången kommer troligen att bestå så länge priserna ligger kvar på nuvarande nivåer”, skriver UBS-analytikerna i en not från den 22 maj.
Fundamentalt övervärderat
Till skillnad från guld saknar silver ett strategiskt ankare i form av centralbanksköp, vilket gör metallen mer sårbar för svängningar i industriell efterfrågan och privata investeringar, påpekar banken.
Analytiker på HSBC bedömer att silver är ”fundamentalt övervärderat” och att kvoten mellan guld och silver sannolikt kommer att vidgas, vilket innebär att silver kan falla även om guldpriset stiger.
Macquarie ser i sin tur begränsad uppsida och räknar med att Federal Reserve kommer att höja räntan under första halvåret 2027, vilket fortsatt tynger ädelmetallerna.