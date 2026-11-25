Kif Örebro begär sig i konkurs, bara nio dagar efter IK Uppsalas konkursbesked. Samtidigt redovisar svensk damfotboll rekordstora underskott. AIK, Djurgården och Hammarby redovisade tillsammans förluster på närmare 48 miljoner kronor på damsidan förra året. Men medan storklubbarna har hundratals miljoner i eget kapital kämpar flera av konkurrenterna för sin överlevnad.

Två svenska elitfotbollsklubbar har inom loppet av nio dagar meddelat att de ska ansöka om konkurs.

Först ut var IK Uppsala den 16 november. Nu kommer motsvarande besked från Kif Örebro.

Bakom konkursbeskeden finns en växande ekonomisk obalans inom svensk damfotboll. Samtidigt som några av landets största fotbollsklubbar satsar allt större summor på sina damlag har flera traditionella damfotbollsklubbar mycket små ekonomiska marginaler.

Svenska Fotbollförbundets senaste ekonomiska kartläggning visar hur stora skillnaderna har blivit.

Rekordförlust på 110 miljoner

De 14 klubbar som spelade i damallsvenskan 2025 redovisade en sammanlagd förlust på drygt 110 miljoner kronor – det sämsta resultatet någonsin.

På fyra år har det årliga underskottet mer än fyrdubblats.

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Klubbarnas redovisade intäkter ökade förra året med 3 procent till 224 miljoner kronor, medan kostnaderna steg med 17 procent till 334 miljoner kronor.

Så har damallsvenskans samlade årsresultat utvecklats:

2021: −26 miljoner kronor

2022: −38 miljoner kronor

2023: −41 miljoner kronor

2024: −67 miljoner kronor

2025: −110 miljoner kronor

Stockholmsklubbarna backar 48 miljoner

De största redovisade underskotten återfinns hos flera av Sveriges mest välkända fotbollsklubbar.

AIK redovisade ett underskott på 17,8 miljoner kronor på damsidan. Djurgårdens motsvarande siffra var 16 miljoner och Hammarbys 13,9 miljoner.

Allra störst underskott redovisade Malmö FF, med drygt 25 miljoner kronor.

Skillnaden är att storklubbarna har helt andra ekonomiska förutsättningar att bära förlusterna.

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Malmö FF hade vid årsskiftet ett eget kapital på 675 miljoner kronor, Djurgården 334 miljoner och Hammarby 232 miljoner. AIK hade 54 miljoner kronor.

Resultatsiffrorna för damverksamheten måste dock tolkas med viss försiktighet. Enligt Fotbollförbundet fördelar flera av storklubbarna inte alla gemensamma intäkter mellan herr- och damverksamheten. Underskotten ger därför inte nödvändigtvis en fullständig bild av damlagens ekonomiska bidrag till klubbarna.

Här är damallsvenskans rikaste och fattigaste klubbar

Skillnaderna i finansiell styrka är dramatiska. Medan Malmö FF har ett eget kapital på 675 miljoner kronor hade Piteå IF DFF vid samma tidpunkt bara 28 000 kronor.

Samtliga damallsvenska klubbar 2025, rangordnade efter eget kapital:



Källa: Svenska Fotbollförbundets ekonomiska kartläggning för 2025, tabell 2 och 14. För klubbar med elitverksamhet på både herr- och damsidan avser resultatet damverksamheten, medan eget kapital och soliditet avser hela föreningen eller föreningskoncernen. BK Häcken FF har ett organisatoriskt samarbete med herrfotbollsverksamheten.

Sju klubbar har mindre än 350 000 kronor

Vid utgången av 2025 hade sju av de damallsvenska klubbarna ett eget kapital på mindre än 350 000 kronor.

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Allra svagast var balansräkningen hos Linköping FC, med ett negativt eget kapital på drygt fem miljoner kronor.

Även FC Rosengård, en av svensk damfotbolls mest framgångsrika klubbar genom tiderna, hade mycket små ekonomiska marginaler.

Växjö DFF redovisade samtidigt ett underskott på närmare tio miljoner kronor och hade endast 181 000 kronor kvar i eget kapital vid årsskiftet.

Siffrorna innebär inte att klubbarna står inför en konkurs. Sedan boksluten upprättades kan föreningarna ha förbättrat sina resultat, fått nya sponsorintäkter eller stärkt sitt kapital på andra sätt.

Men Fotbollförbundets bedömning är att fem av de sju fristående damelitklubbarna behöver förbättra sina resultat under 2026 för att undvika ett negativt eget kapital vid årets slut.

Konkurrenterna har 1,4 miljarder

Bakom utvecklingen finns en strukturell förändring av svensk och internationell damfotboll.

När etablerade herrfotbollsklubbar investerar i egna damlag ökar konkurrensen om spelare och tränare, samtidigt som löner och andra kostnader stiger. För de fristående damklubbarna innebär det att de konkurrerar med verksamheter som inte nödvändigtvis behöver bära sina egna kostnader.

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Sammantaget hade de klubbar som spelade i damallsvenskan 2025 omkring 1,4 miljarder kronor i eget kapital, inklusive deras herrfotbollsverksamheter och koncerner.

De sju fristående damelitklubbarna hade däremot ett sammanlagt negativt eget kapital på närmare tre miljoner kronor.

Sedan 2019 har medianintäkten bland dessa klubbar ökat med 19 procent. Mediankostnaden har under samma period ökat med 47 procent.

Spelaraffärer kan bli räddningen

En ljuspunkt för svensk damfotboll är den växande internationella transfermarknaden.

Förra året passerade de damallsvenska klubbarnas intäkter från spelarförsäljningar 20 miljoner kronor. Svenska talanger har blivit alltmer attraktiva för utländska storklubbar.

Det öppnar nya kommersiella möjligheter för de svenska föreningar som är skickliga på spelarutveckling.