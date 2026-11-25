Stora skillnader mellan länderna

EU-snittet döljer stora skillnader. Rumänien hade det största momsgapet 2023 med 30 procent, följt av Malta med 24,2 procent, enligt en genomgång från den amerikanska tankesmedjan Tax Foundation. Minst var gapet i Österrike med 1 procent och Finland med 3 procent.

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Sverige ligger under EU-snittet. I Skatteverkets egen skattefelsrapport, som Dagens PS rapporterade om i februari, uppskattas momsfelet till 29 miljarder kronor. Det är drygt en tjugondel av de totala momsintäkterna, men beräkningarna är inte direkt jämförbara med kommissionens.

”Skattefelet inom momsområdet är det största i absoluta tal: 29 miljarder kronor”, säger Sofia Tano, analytiker på Skatteverket, i en kommentar.

Sverige får beröm – och kritik

I kommissionens landrapport om Sverige får Skatteverket beröm för att regelbundet mäta och publicera skattefel inom en lång rad områden. Sverige sticker också ut när det gäller att driva in skatteskulder åt andra medlemsländer. 2024 drev Sverige in 24 procent av de begäranden som kom från andra EU-länder, jämfört med ett EU-snitt på 4,7 procent för perioden 2022–2024.

Kritiken gäller i stället skatteutgifterna. Enligt kommissionen har Sverige saknat ett systematiskt sätt att utvärdera avdrag och undantag, och de utvärderingar som gjorts har främst rört bolagsskatten.

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Indrivningen är en återkommande svag punkt i kampen mot momsbedrägerier. Realtid har tidigare beskrivit hur bolag töms innan skulden hinner drivas in. Skatteverket har sedan 1 juli fått skarpare verktyg för att neka eller avregistrera momsregistreringar och hålla inne återbetalningar.

Myndigheten har länge efterfrågat möjligheten att snabbare spärra misstänkta momsnummer i EU:s register VIES.

750 miljarder i avdrag och undantag

Rapporten pekar också på ett annat och betydligt större belopp. Avdrag, reducerade skattesatser, krediter och andra skattelättnader kostar medlemsländerna omkring 750 miljarder euro om året i uteblivna intäkter. Det är inget fusk utan politiska val, men kommissionen menar att de sällan utvärderas ordentligt.

Kommissionen uppmanar nu medlemsländerna att mäta skattegapen bättre, redovisa skatteutgifterna mer öppet och regelbundet pröva om de ger valuta för pengarna. Insikterna ska också byggas in i en modernare skatteförvaltning med mer digitala system och bättre indrivning.

Ett av ledorden är ”compliance by design”, alltså att skattesystemen ska byggas så att rätt skatt betalas automatiskt.