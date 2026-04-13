Att handla utifrån insiderinformation utgör idag ekonomisk brottslighet. Men om Thomas Peterffy får som han vill kan det förändras.
Miljardärens förslag: Gör all insiderhandel laglig
Den amerikanske miljardären Thomas Peterffy, den 81-årige grundaren av Interactive Brokers, väcker debatt med ett ovanligt förslag.
Han har argumenterat för att insiderhandel bör legaliseras.
Utspelet kommer samtidigt som marknader för politiska och ekonomiska prognoser granskas allt hårdare av både myndigheter och allmänhet.
”Vill inte ha några regler alls”
Peterffy menar att försök att stoppa insiderhandel i praktiken är ineffektiva och att information ändå sprids över tid.
Enligt honom skulle ett system där all information tillåts cirkulera fritt kunna leda till mer effektiva marknader och snabbare prisjusteringar.
”Jag är för att inte ha några regler alls mot insiderhandel. Jag skulle vilja ha all information ute så snart den är tillgänglig. För som samhälle är det bättre att vi får veta allt som är möjligt så snart som möjligt”, säger Peterffy till Bloomberg.
Äger en egen plattform
Hans hållning är kontroversiell, inte minst eftersom hans bolag står bakom en plattform för prediction markets, ForecastEx, där användare kan spekulera i utfall av verkliga händelser.
Den typen av plattformar har under senare tid hamnat i fokus för misstankar om att insiderinformation utnyttjas för att generera vinster.
Liknande kritik har riktats mot Polymarket, där uppmärksammade fall har väckt frågor om otillbörlig informationsanvändning.
Florerar rykten
Bland annat har stora vinster kopplats till vad som framstår som mycket väl tajmade satsningar inför politiska händelser, vilket lett till spekulationer om att personer med insyn kan ha agerat på förhandsinformation.
Ett exempel gäller händelser kopplade till Nicolás Maduro, där stora summor satsades strax innan avgörande politiska skeenden.
Även uppgifter om oväntade vinster i samband med ett snabbt tillkännagivet avtal mellan USA och Iran har bidragit till att förstärka bilden av potentiellt systematiskt utnyttjande av insiderkunskap.
Finns hård kritik
Kritiker menar att en legalisering av insiderhandel skulle underminera förtroendet för finansmarknaderna och gynna aktörer med exklusiv tillgång till information.
Förespråkare av nuvarande regelverk framhåller att transparens och lika villkor är centrala för fungerande kapitalmarknader.
Debatten aktualiserar en grundläggande konflikt mellan effektiv informationsspridning och rättvisa spelregler.
Frågan är om ökad öppenhet kan uppnås utan att samtidigt öppna dörren för systematiskt missbruk av informationsövertag.
