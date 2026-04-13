Miljardärens förslag: Gör all insiderhandel laglig

Den amerikanske miljardären Thomas Peterffy, den 81-årige grundaren av Interactive Brokers, väcker debatt med ett ovanligt förslag.

Han har argumenterat för att insiderhandel bör legaliseras.

Utspelet kommer samtidigt som marknader för politiska och ekonomiska prognoser granskas allt hårdare av både myndigheter och allmänhet.

”Vill inte ha några regler alls”

Peterffy menar att försök att stoppa insiderhandel i praktiken är ineffektiva och att information ändå sprids över tid.

Enligt honom skulle ett system där all information tillåts cirkulera fritt kunna leda till mer effektiva marknader och snabbare prisjusteringar.

”Jag är för att inte ha några regler alls mot insiderhandel. Jag skulle vilja ha all information ute så snart den är tillgänglig. För som samhälle är det bättre att vi får veta allt som är möjligt så snart som möjligt”, säger Peterffy till Bloomberg.