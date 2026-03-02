Attacken mot Venezuela: En succé för världens yngsta oljenation

USA:s militära ingripande i Venezuela i januari 2026, då president Nicolás Maduro greps i en nattlig räd, har inte bara ritat om den geopolitiska kartan i Latinamerika.

Det har också säkrat framtiden för en av världens mest största oljerushe, i grannlandet Guyana.

Guyana, en före detta brittisk koloni med under en miljon invånare, har på kort tid förvandlats från ett av Sydamerikas fattigaste länder till ett av världens rikaste mätt i BNP per capita.

Enligt Internationella valutafonden (IMF) rankas landet nu som världens sjunde rikaste, före Norge. Bakgrunden är en rad stora oljefynd i det offshorebaserade Stabroek-blocket, som opereras av ExxonMobil tillsammans med Chevron och kinesiska CNOOC, skriver Oilprice.com.

Nya anläggningar kan öka produktionen dramatiskt

I slutet av 2025 producerade Guyana drygt 914 000 fat råolja per dag.

Med tre nya produktionsanläggningar under utveckling, Uaru, Whiptail och Hammerhead, väntas produktionen nå minst 1,55 miljoner fat per dag vid decenniets slut.

Det skulle göra Guyana till Sydamerikas näst största oljeproducent efter Brasilien, och passera Venezuela. IMF uppskattar att landets BNP kommer växa med 61 procent mellan 2025 och 2030, från 25 till 40 miljarder dollar.