Saudiarabisk deal med USA vänder upp och ner på geopolitiken

LNG har blivit världens mest flexibla instrument för energipolitisk strategi sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022.

Till skillnad från olja och gas som transporteras via pipelines kan LNG fraktas var som helst inom loppet av dagar och köpas genom både kort- och långsiktiga kontrakt eller direkt på spotmarknaden.

Den globala efterfrågan väntas öka med över 50 procent fram till 2040, enligt branschprognoser.

Stor geopolitisk omställning

Att Aramco nu binder sig till amerikansk LNG-leverans i två decennier speglar en bredare geopolitisk omställning.

Den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman och USA:s president Donald Trump. (Foto: Alex Brandon/AP/TT).

Relationen mellan USA och Saudiarabien försämrades kraftigt efter oljepriskriget 2014–2016, då Riyadh försökte pressa ner priserna för att slå ut den amerikanska skifferoljeindustrin.

Strategin misslyckades, de amerikanska producenterna sänkte kostnaderna snabbare än väntat och blev mer konkurrenskraftiga.

Saudiarabien och Opec tvingades istället söka stöd från Ryssland, vilket ledde till bildandet av Opec+-alliansen och ett närmande till både Moskva och Peking, skriver Oilprice.com.