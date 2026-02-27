Saudi Aramco har tecknat ett 20-årigt avtal om leverans av flytande naturgas (LNG) från det amerikanska bolaget Caturus Commonwealth LNG-division. Avtalet omfattar en miljon ton LNG per år och signalerar en dramatisk omsvängning i energirelationen mellan Washington och Riyadh.
Saudiarabisk deal med USA vänder upp och ner på geopolitiken
LNG har blivit världens mest flexibla instrument för energipolitisk strategi sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022.
Till skillnad från olja och gas som transporteras via pipelines kan LNG fraktas var som helst inom loppet av dagar och köpas genom både kort- och långsiktiga kontrakt eller direkt på spotmarknaden.
Den globala efterfrågan väntas öka med över 50 procent fram till 2040, enligt branschprognoser.
Stor geopolitisk omställning
Att Aramco nu binder sig till amerikansk LNG-leverans i två decennier speglar en bredare geopolitisk omställning.
Relationen mellan USA och Saudiarabien försämrades kraftigt efter oljepriskriget 2014–2016, då Riyadh försökte pressa ner priserna för att slå ut den amerikanska skifferoljeindustrin.
Strategin misslyckades, de amerikanska producenterna sänkte kostnaderna snabbare än väntat och blev mer konkurrenskraftiga.
Saudiarabien och Opec tvingades istället söka stöd från Ryssland, vilket ledde till bildandet av Opec+-alliansen och ett närmande till både Moskva och Peking, skriver Oilprice.com.
Nya tongångar under Trump
Under Donald Trumps andra mandatperiod har dock dynamiken skiftat. Den USA-ledda avsättningen av Syriens president Bashar al-Assad visade att långvariga ledare kunde fällas snabbt, medan skärpta sanktioner mot Ryssland minskade Kremls inflytande i Mellanöstern.
Samtidigt har USA:s hårdare linje mot Iran minskat det regionala säkerhotshotet för Saudiarabien.
För Washington markerar avtalet en remarkabel rollförändring.
USA har sedan oljepriskrigets slut blivit världens största producent av råolja, naturgas och LNG. Amerikanska företag har dessutom bistått Saudiarabien i utvecklingen av landets stora skiffergasprojekt Jafurah, och finansjätten BlackRock har lett en investering på omkring 11 miljarder dollar i projektets infrastruktur.
Commonwealth LNG-avtalet ingår i bolagets fas 1-utveckling som siktar på att generera 3,5 miljarder dollar i årliga exportintäkter med driftstart 2030.
Baksida för USA:s LNG-tillväxt
Den amerikanska LNG-boomen har dock en baksida. USA:s export nådde rekordnivåer på 111 miljoner ton under 2025, och kapaciteten kan mer än fördubblas till 2029.
Enligt analysföretaget Wood Mackenzie väntas det nya utbudet nästan halvera europeiska gaspriser till 2030, men amerikanska gaspriser riskerar att stiga med nästan 50 procent under perioden 2030–2035 – drivet av både LNG-export och ökad efterfrågan från AI-datacenter.
Tufft för Aramco
Aramco självt har haft det kämpigt på börsen.
Aktien handlas under noteringskursen från 2019 och bolaget har redovisat sjunkande vinst tio kvartal i rad.
Nettovinsten föll 19 procent till 22,8 miljarder dollar, pressad av lägre oljepriser och Opecs produktionsbegränsningar. Internationella energiorganet IEA varnar för rekordstort överskott på oljemarknaden.
LNG-avtalet kan ses som en del av Aramcos strategi att diversifiera bort från ett ensidigt oljeberoende, och som ett tecken på att Riyadh åter söker sin plats i Washingtons geopolitiska omloppsbana.