Saudiarabiens plan: Pumpa upp olja om USA anfaller

Spänningarna är just nu stora i Mellanöstern, där USA samlar en allt större del av sin militär utanför Irans gränser.

Det har fått Saudiarabien att sin oljeproduktion och export som en beredskapsåtgärd – om en eventuell amerikansk attack mot Iran skulle störa leveranser från Mellanöstern.

Det uppger källor med insyn, enligt Reuters.

Vill kunna öka exporten snabbt

USA:s president Donald Trump har signalerat att han överväger militära åtgärder för att sätta press på Teheran i kärnenergifrågan.

Enligt uppgifterna påminner planen om fjolårets agerande, då Saudiarabien ökade exporten med omkring 500 000 fat per dag i samband med amerikanska attacker mot iranska kärnanläggningar.

I år höjs produktionen i förebyggande syfte för att snabbt kunna öka exporten vid störningar.

Viktig transportled

Om ingen konflikt bryter ut väntas landet senare dra ned produktionen för att hålla sig inom OPEC+-kvoterna.

Mer än 20 miljoner fat råolja och bränslen passerar dagligen genom Hormuzsundet, en strategiskt avgörande transportled.

Iran står för drygt 3 procent av världens oljeproduktion och har hotat med motåtgärder vid en attack.