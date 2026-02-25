USA kan vara nära att attackera mål i Iran och därmed störa världens oljeproduktion. Det tar nu Saudiarabien höjd för.
Saudiarabiens plan: Pumpa upp olja om USA anfaller
Spänningarna är just nu stora i Mellanöstern, där USA samlar en allt större del av sin militär utanför Irans gränser.
Det har fått Saudiarabien att sin oljeproduktion och export som en beredskapsåtgärd – om en eventuell amerikansk attack mot Iran skulle störa leveranser från Mellanöstern.
Det uppger källor med insyn, enligt Reuters.
Vill kunna öka exporten snabbt
USA:s president Donald Trump har signalerat att han överväger militära åtgärder för att sätta press på Teheran i kärnenergifrågan.
Enligt uppgifterna påminner planen om fjolårets agerande, då Saudiarabien ökade exporten med omkring 500 000 fat per dag i samband med amerikanska attacker mot iranska kärnanläggningar.
I år höjs produktionen i förebyggande syfte för att snabbt kunna öka exporten vid störningar.
Viktig transportled
Om ingen konflikt bryter ut väntas landet senare dra ned produktionen för att hålla sig inom OPEC+-kvoterna.
Mer än 20 miljoner fat råolja och bränslen passerar dagligen genom Hormuzsundet, en strategiskt avgörande transportled.
Iran står för drygt 3 procent av världens oljeproduktion och har hotat med motåtgärder vid en attack.