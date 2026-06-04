Miljonärer vill inte längre flytta – med ett undantag

Brittiska tappet störst

Tydligast är inbromsningen i Storbritannien, där andelen föll från 54 procent 2024 till 19 procent i fjol.

Beskedet 2024 om att slopa de så kallade ”non-dom-reglerna” utlöste en rad avhopp bland några av landets rikaste invånare, däribland stålmiljardären Lakshmi Mittal och den egyptiske industrimannen Nassef Sawiris.

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Att utflyttningen nu avtar är ingen överraskning, de allra mest förmögna non-dom-kunderna har redan lämnat landet.

Bilden står i kontrast till den dramatik som präglat London under året. Lyxkvarter som Knightsbridge och Marylebone har tidigare rapporterats stå mörka och osålda.

Detta medan Milano lockat brittiska skatteflyktingar med en fast årlig skatt på 200 000 euro på utländska inkomster, ett initiativ som lokalt kallats ”svuota Londra”, att tömma London.

Singapore och USA i topp

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De populäraste destinationerna för dem som ändå flyttar är Singapore och USA, enligt undersökningen.

Samtidigt har lägre skatt blivit ett mindre vanligt motiv, medan planering inför arv väger tyngre än tidigare.

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Europa och Asien-Stillahavsområdet framstår som de mest stabila regionerna, där bara 23 procent flyttat eller velat flytta. I Nord- och Latinamerika var andelen närmare en tredjedel.

Mellanöstern sticker ut

Mellanöstern sticker ut som den region där flest, 13 procent, uppger att de tänker byta skattehemvist inom det närmaste året. Undersökningen genomfördes dock före kriget i Iran, och Wilson räknar med att nästa års siffror kommer att ge en annan bild.

Trots utflyttningen har Storbritannien också gynnats av ett inflöde av amerikaner, delvis drivet av missnöje med den inrikespolitiska utvecklingen.

Närmare 8 800 amerikaner ansökte om brittiskt medborgarskap under 2025, en ökning med 42 procent jämfört med året innan.

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Amerikanska affärsprofiler med en samlad förmögenhet på över 130 miljarder dollar har bland annat köpt lägenheter i lyxprojektet Peninsula i London.