Den stora utvandringen av världens rika ser ut att ha kulminerat. Antalet förmögna som bytt eller planerar att byta skatteland har mer än halverats på ett år, visar en ny undersökning.
Miljonärer vill inte längre flytta – med ett undantag
Enligt konsultföretaget Capgeminis kartläggning uppgav en fjärdedel av de tillfrågade rika personerna att de bytt sitt huvudsakliga skattehemvist under 2025 eller tänkte göra det, ned från 56 procent året innan.
Med rika avses här så kallade high-net-worth individuals, som i Capgeminis rapport definieras som personer med placeringsbara tillgångar på minst en miljon dollar, exklusive den egna bostaden, samlarföremål och kapitalvaror.
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Gruppen delas i sin tur in i miljonärer med 1–5 miljoner dollar, mer förmögna med 5–30 miljoner dollar och de allra rikaste, med minst 30 miljoner dollar.
Chockerna klingar av
Förklaringen till inbromsningen är att de chocker som drivit på flytten håller på att klinga av.
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Det politiska missnöjet i USA och avskaffandet av det brittiska non-dom-systemet har i hög grad spelat ut sin roll, säger Gareth Wilson, global chef för banksektorn på Capgemini, till Financial Times. Han beskriver läget som mer av ett normaltillstånd än något händelsedrivet.
Brittiska tappet störst
Tydligast är inbromsningen i Storbritannien, där andelen föll från 54 procent 2024 till 19 procent i fjol.
Beskedet 2024 om att slopa de så kallade ”non-dom-reglerna” utlöste en rad avhopp bland några av landets rikaste invånare, däribland stålmiljardären Lakshmi Mittal och den egyptiske industrimannen Nassef Sawiris.
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Att utflyttningen nu avtar är ingen överraskning, de allra mest förmögna non-dom-kunderna har redan lämnat landet.
Bilden står i kontrast till den dramatik som präglat London under året. Lyxkvarter som Knightsbridge och Marylebone har tidigare rapporterats stå mörka och osålda.
Detta medan Milano lockat brittiska skatteflyktingar med en fast årlig skatt på 200 000 euro på utländska inkomster, ett initiativ som lokalt kallats ”svuota Londra”, att tömma London.
Singapore och USA i topp
De populäraste destinationerna för dem som ändå flyttar är Singapore och USA, enligt undersökningen.
Samtidigt har lägre skatt blivit ett mindre vanligt motiv, medan planering inför arv väger tyngre än tidigare.
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Europa och Asien-Stillahavsområdet framstår som de mest stabila regionerna, där bara 23 procent flyttat eller velat flytta. I Nord- och Latinamerika var andelen närmare en tredjedel.
Mellanöstern sticker ut
Mellanöstern sticker ut som den region där flest, 13 procent, uppger att de tänker byta skattehemvist inom det närmaste året. Undersökningen genomfördes dock före kriget i Iran, och Wilson räknar med att nästa års siffror kommer att ge en annan bild.
Trots utflyttningen har Storbritannien också gynnats av ett inflöde av amerikaner, delvis drivet av missnöje med den inrikespolitiska utvecklingen.
Närmare 8 800 amerikaner ansökte om brittiskt medborgarskap under 2025, en ökning med 42 procent jämfört med året innan.
Amerikanska affärsprofiler med en samlad förmögenhet på över 130 miljarder dollar har bland annat köpt lägenheter i lyxprojektet Peninsula i London.