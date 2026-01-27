Skulle bli världens största skyskrapa – nu stoppas bygget

Saudiarabien har lagt planerna på is för Mukaab, den enorma kubformade skyskrapan som skulle bli navet i det nya stadsområdet New Murabba i Riyadh.

Den var tänkt att mäta 400 gånger 400 meter och skulle därmed bli världens största, om än inte högsta, skyskrapa.

Projektet pausas medan finansiering och genomförbarhet ses över, säger flera källor med insyn till Reuters.

Behöver se över budgeten

Mukaab är ett av de mest uppmärksammade prestigeprojekten inom kronprins Mohammed bin Salmans Vision 2030, men blir nu ytterligare ett exempel på hur landets statliga investeringsfond PIF drar ned på ambitionerna.

Skiftet sker i takt med ökade budgetrestriktioner och oljepriser som ligger under de nivåer som krävs för att finansiera satsningarna.

Fokus flyttas i stället till projekt som bedöms ge snabbare avkastning eller vara politiskt prioriterade.

Saudiarabien satsar på andra projekt

Det gäller exempelvis infrastruktur inför världsutställningen Expo 2030, fotbolls-VM 2034 samt turism- och kulturprojekten Diriyah och Qiddiya.

Arbetet med Mukaab avbryts nu efter att markarbeten och grundläggning redan genomförts, medan utvecklingen av kringliggande fastigheter fortsätter.