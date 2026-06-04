Analytiker varnar för att olje- och gastrafiken genom Hormuz aldrig återgår till nivåerna före kriget.
”Aldrig skådade” lagernivåer – nu väntas prischock
Olje- och gastankers genom Hormuz riskerar att permanent fastna på betydligt lägre nivåer än före konflikten.
Flera analytiker och beslutsfattare bedömer att Iran kommer att behålla ett avgörande inflytande över sundet, oavsett hur förhandlingarna mellan USA och Iran utvecklas.
Amos Hochstein, energirådgivare till president Biden, säger att ”iranierna kommer att kontrollera Hormuz under överskådlig tid.
Läs också: Skeppsmagnat beredd att betala avgift för Hormuzsundet – Realtid
Trafiken återhämtar sig bara delvis
Enligt uppskattningar kan flödena stabiliseras på 60–70 procent av tidigare nivåer, långt från det normala läget före den 28 februari då konflikten i Hormuz eskalerade.
Vissa fartyg väntas få förtur, särskilt kinesiska, medan västerländska rederier kan tvingas betala för passage.
Det skapar en mer politiserad sjöfart, där tillgången styrs av geopolitisk lojalitet snarare än fri navigering.
Läs också: Så kringgår Iran blockaden i Hormuzsundet – Realtid
Viss passage för USA – men trafiken är fortsatt låg
Wall Street Journal rapporterar att USA:s flotta nu tyst koordinerar fartygspassager genom Hormuz, men nivåerna ligger fortfarande långt under det normala och omfattar inte bara tankers.
Oljebolagen varnar
Samtidigt varnar de globala oljebolagen Exxon och Chevron för att globala oljelager är på väg ned mot nivåer som ”aldrig tidigare skådats”. De kan nå botten inom två till tre veckor. När lagren når den punkten väntas priserna stiga kraftigt.
Analytiker har tidigare pekat på slutet av juni eller början av juli som den tidpunkt då krisen slår igenom fullt ut globalt. Nu bekräftar även oljebolagens toppchefer detta.
Chevrons vd Mike Wirth säger att prispressen kommer att slå igenom tydligare de närmaste veckorna och att uppåttrycket ökar i takt med att marknaden går in i juni och juli.
Det innebär att oljepriserna kan stå inför kraftiga rörelser om situationen i Persiska viken inte förändras, när fundamenta börjar väga tyngre än politiska utspel i sociala medier.
Missa inte: Ny rutt runt Hormuz – Afghanistan öppnar för ny väg – Realtid