”Aldrig skådade” lagernivåer – nu väntas prischock

Olje- och gastankers genom Hormuz riskerar att permanent fastna på betydligt lägre nivåer än före konflikten.



Flera analytiker och beslutsfattare bedömer att Iran kommer att behålla ett avgörande inflytande över sundet, oavsett hur förhandlingarna mellan USA och Iran utvecklas.

Amos Hochstein, energirådgivare till president Biden, säger att ”iranierna kommer att kontrollera Hormuz under överskådlig tid.

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Trafiken återhämtar sig bara delvis

Enligt uppskattningar kan flödena stabiliseras på 60–70 procent av tidigare nivåer, långt från det normala läget före den 28 februari då konflikten i Hormuz eskalerade.



Vissa fartyg väntas få förtur, särskilt kinesiska, medan västerländska rederier kan tvingas betala för passage.



Det skapar en mer politiserad sjöfart, där tillgången styrs av geopolitisk lojalitet snarare än fri navigering.



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