Saab i medvind: Regeringen öppnar för Gripen F

Beskedet från Pål Jonson kom i samband med ett evenemang i Linköping, där Saab presenterade det första Gripen F-planet som tillverkats för Brasilien.

”Jag skulle inte utesluta att det kan bli aktuellt i framtiden”, sade försvarsministern till Dagens industri. Det är första gången han öppnar för ett svenskt köp av tvåsittaren.

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Har inte varit intresserad tidigare

Hittills har Sverige nobbat planet och sticker därmed ut i Saabs kundkrets. De tre övriga köparna av ensitsiga Gripen E, Brasilien, Thailand och Colombia, har samtliga även beställt F-versionen.

Enligt Jonson tittar Flygvapnet på planet, inte minst mot bakgrund av behovet av utbildningskapacitet, där tvåsitsiga plan låter en blivande pilot flyga tillsammans med en erfaren instruktör. Att Ukraina nyligen öppnat för att köpa både Gripen E och F har aktualiserat frågan ytterligare.

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Förra veckan meddelade regeringen att 16 äldre Gripen C/D ska skänkas till Ukraina, samtidigt som tolv nya Gripen E köps in som ersättning. Blir affären verklighet har Sverige beställt totalt 72 Gripen E.

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Framgång för Saab

Parallellt kan en betydligt större order vara på väg. Enligt uppgifter är beslutet i praktiken redan fattat: Kanada väntas dela sin stridsflygsbeställning i omkring 30 amerikanska F-35 och cirka 60 Gripen, en nedskärning av den ursprungliga ordern på 88 F-35 från Lockheed Martin.

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Upplägget skulle kunna skapa runt 9 000 kanadensiska jobb och även omfatta plan avsedda för Ukraina. Hela affären bedöms kunna uppgå till cirka 50 miljarder kronor.

Beslutet är dock känsligt. Pentagon har uppmanat Ottawa att snabbt slutföra F-35-avtalet.