Maj blev en motig månad för både Avanza och Nordnet. Medan handeln på Nasdaq Nordic ökade tappade nätbankerna i omsättning.
Svag maj för Avanza och Nordnet
Avanza fick den tydligaste nedgången. Omsättningen föll med 11 procent till 7,88 miljarder euro, en markant svagare utveckling än marknaden i stort.
Antalet avslut låg i princip stilla på 4,42 miljoner, vilket visar att aktiviteten mattades av trots fortsatt hög kundbas.
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Nordnet tappar omsättning – men fler avslut
Nordnet gick svagare än börsen men bättre än Avanza. Omsättningen sjönk med 2 procent till 7,15 miljarder euro.
Däremot ökade antalet avslut något till 2,37 miljoner, vilket antyder att kunderna handlade oftare men i mindre volymer.
Marknaden går åt andra hållet
Samtidigt steg den totala omsättningen på Nasdaq Nordic med 5 procent till 169,2 miljarder euro.
Det gör nätbankernas tapp ännu tydligare: de förlorade marknadsandelar i en månad då handeln faktiskt tog fart.
Både Avanza och Nordnet släpper sin egen statistik den 3 juni, vilket ger en mer detaljerad bild av kundflöden och aktivitet.
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