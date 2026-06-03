Svag maj för Avanza och Nordnet

Avanza fick den tydligaste nedgången. Omsättningen föll med 11 procent till 7,88 miljarder euro, en markant svagare utveckling än marknaden i stort.



Antalet avslut låg i princip stilla på 4,42 miljoner, vilket visar att aktiviteten mattades av trots fortsatt hög kundbas.

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Nordnet tappar omsättning – men fler avslut

Nordnet gick svagare än börsen men bättre än Avanza. Omsättningen sjönk med 2 procent till 7,15 miljarder euro.



Däremot ökade antalet avslut något till 2,37 miljoner, vilket antyder att kunderna handlade oftare men i mindre volymer.

Marknaden går åt andra hållet

Samtidigt steg den totala omsättningen på Nasdaq Nordic med 5 procent till 169,2 miljarder euro.



Det gör nätbankernas tapp ännu tydligare: de förlorade marknadsandelar i en månad då handeln faktiskt tog fart.

Både Avanza och Nordnet släpper sin egen statistik den 3 juni, vilket ger en mer detaljerad bild av kundflöden och aktivitet.

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