03 juni
2026

Realtid
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Makro

Svag maj för Avanza och Nordnet

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Handeln på Nasdaq Nordic ökade i maj, men nätbankerna Avanza och Nordnet tappade i omsättning. (Foto: Tim Aro / SvD / TT / samt Christine Olsson/TT)
Karin Andersen

Karin Andersen

Maj blev en motig månad för både Avanza och Nordnet. Medan handeln på Nasdaq Nordic ökade tappade nätbankerna i omsättning.

Avanza fick den tydligaste nedgången. Omsättningen föll med 11 procent till 7,88 miljarder euro, en markant svagare utveckling än marknaden i stort.

Antalet avslut låg i princip stilla på 4,42 miljoner, vilket visar att aktiviteten mattades av trots fortsatt hög kundbas.

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Nordnet tappar omsättning – men fler avslut

Nordnet gick svagare än börsen men bättre än Avanza. Omsättningen sjönk med 2 procent till 7,15 miljarder euro.

Däremot ökade antalet avslut något till 2,37 miljoner, vilket antyder att kunderna handlade oftare men i mindre volymer.

Marknaden går åt andra hållet

Samtidigt steg den totala omsättningen på Nasdaq Nordic med 5 procent till 169,2 miljarder euro.

Det gör nätbankernas tapp ännu tydligare: de förlorade marknadsandelar i en månad då handeln faktiskt tog fart.

Både Avanza och Nordnet släpper sin egen statistik den 3 juni, vilket ger en mer detaljerad bild av kundflöden och aktivitet.

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Karin Andersen

Ekonomijournalist med inriktning på ekonomi och breda samhällsfrågor.

Karin Andersen

Ekonomijournalist med inriktning på ekonomi och breda samhällsfrågor.

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