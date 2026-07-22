Spaniens VM-seger med 1–0 mot Argentina i söndagens final innebär en rekordcheck på 50 miljoner dollar från Fifa, men de bredare ekonomiska vinsterna riskerar att bli begränsade och tillfälliga.
VM-guld: Hur mycket är det egentligen värt i pengar?
Ferran Torres avgörande mål i den 106:e minuten gav Spanien landets andra världstitel, 16 år efter triumfen i Sydafrika.
Prissumman den högsta någonsin med en ökning från de 42 miljoner dollar 407 miljoner kronor som Argentina fick 2022.
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Utbetalningen kommer ur en total prispott på 655 miljoner dollar som fördelats över den utökade turneringen med 48 lag.
Skatten tar sin del
Det spanska fotbollsförbundet RFEF avgör själv hur pengarna ska fördelas mellan spelartrupp, tränarstab och stödpersonal, medan överskottet finansierar förbundets egen verksamhet.
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Samtliga utbetalningar beskattas.
Enligt Euronews väntas spanska myndigheter dra in omkring 6 miljoner euro från de 17 truppmedlemmar som är bosatta i landet. Av det tillfaller cirka 4,4 miljoner euro den statliga skattemyndigheten, medan mindre andelar går till de regionala kassorna i Navarra och Baskien.
Exporten driver uppgången
Den makroekonomiska effekten är svårare att fastställa.
En studie från 2024 av ekonomen Marco Mello vid University of Aberdeen, publicerad i Oxford Bulletin of Economics and Statistics, visar att en VM-titel lyfter mästarlandets BNP-tillväxt med minst 0,48 procent under de två kvartalen efter finalen, innan effekten klingar av.
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Enligt studien drivs uppgången inte av firande utan av export, som växer fem till sex procentenheter snabbare när titeln fungerar som en global reklamkampanj för landets varor och tjänster.
Applicerat på Spaniens ekonomi på 1,69 biljoner euro motsvarar lyftet omkring 4 miljarder euro, enligt Pedro Santa Cruz, chef för Freedom24 Iberia. Han påpekar samtidigt att Fifa-checken bara motsvarar ungefär en kvarts timmes nationell produktion.
Under gruppspelet steg transaktionerna på barer och restauranger med 36 procent, med toppar på 66 procent i Sevilla enligt betalningsplattformen Square. Men mycket av det är enligt Santa Cruz omfördelad konsumtion snarare än nya pengar.
Historien manar till försiktighet
Spaniens egen historia manar till försiktighet.
Segern 2010 kom mitt under en arbetslöshet på cirka 20 procent och en ekonomi på väg mot bankräddning, och titeln ändrade ingenting av det.
Mellos forskning finner inte heller någon betydande långsiktig tillväxteffekt för värdländer.