VM-guld: Hur mycket är det egentligen värt i pengar?

Ferran Torres avgörande mål i den 106:e minuten gav Spanien landets andra världstitel, 16 år efter triumfen i Sydafrika.

Prissumman den högsta någonsin med en ökning från de 42 miljoner dollar 407 miljoner kronor som Argentina fick 2022.

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Utbetalningen kommer ur en total prispott på 655 miljoner dollar som fördelats över den utökade turneringen med 48 lag.

Skatten tar sin del

Det spanska fotbollsförbundet RFEF avgör själv hur pengarna ska fördelas mellan spelartrupp, tränarstab och stödpersonal, medan överskottet finansierar förbundets egen verksamhet.

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Samtliga utbetalningar beskattas.

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Enligt Euronews väntas spanska myndigheter dra in omkring 6 miljoner euro från de 17 truppmedlemmar som är bosatta i landet. Av det tillfaller cirka 4,4 miljoner euro den statliga skattemyndigheten, medan mindre andelar går till de regionala kassorna i Navarra och Baskien.