Guldreserven i Fort Knox döms ut: ”Fyller ingen funktion längre”

I en intervju i Fox News sade Scott Bessent att USA har världens största guldinnehav, värt över 1 000 miljarder dollar till dagens marknadspris, och att allt guld är på plats och redovisat, rapporterar Fortune.

Siffran skiljer sig dock från myntverkets egen värdering. Enligt U.S. Mint förvarar Fort Knox omkring 147,3 miljoner uns, motsvarande cirka 608 miljarder dollar.

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Fyller ingen funktion

Poängen i Bessents resonemang är inte hur mycket guldet är värt, utan att det inte längre fyller någon funktion.

Sedan Richard Nixon avvecklade guldmyntfoten 1971 är dollarn en fiatvaluta utan täckning i ädelmetall, något som inte kräver att guld eller silver ligger kvar i valvet, enligt Bessent.

Kvarvarande utestående anspråk kan enligt honom fortfarande lösas in mot metallen i Fort Knox, om det skulle behövas.

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Guldstandarden ersattes i stället av petrodollarsystemet efter avtalet med Saudiarabien 1974, där oljehandel i dollar säkrade den globala efterfrågan på amerikansk valuta.

Med andra ord: det som burit upp dollarn i ett halvsekel har varit olja och amerikanska statspapper, inte guldtackorna i Kentucky.