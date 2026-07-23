USA:s finansminister Scott Bessent försäkrar att landets guldreserv är intakt, samtidigt som han slår fast att den i praktiken saknar all betydelse för dollarns värde. Beskedet kommer i ett läge där både guld och silver handlas långt under vinterns toppnivåer.
Guldreserven i Fort Knox döms ut: ”Fyller ingen funktion längre”
I en intervju i Fox News sade Scott Bessent att USA har världens största guldinnehav, värt över 1 000 miljarder dollar till dagens marknadspris, och att allt guld är på plats och redovisat, rapporterar Fortune.
Siffran skiljer sig dock från myntverkets egen värdering. Enligt U.S. Mint förvarar Fort Knox omkring 147,3 miljoner uns, motsvarande cirka 608 miljarder dollar.
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Fyller ingen funktion
Poängen i Bessents resonemang är inte hur mycket guldet är värt, utan att det inte längre fyller någon funktion.
Sedan Richard Nixon avvecklade guldmyntfoten 1971 är dollarn en fiatvaluta utan täckning i ädelmetall, något som inte kräver att guld eller silver ligger kvar i valvet, enligt Bessent.
Kvarvarande utestående anspråk kan enligt honom fortfarande lösas in mot metallen i Fort Knox, om det skulle behövas.
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Guldstandarden ersattes i stället av petrodollarsystemet efter avtalet med Saudiarabien 1974, där oljehandel i dollar säkrade den globala efterfrågan på amerikansk valuta.
Med andra ord: det som burit upp dollarn i ett halvsekel har varit olja och amerikanska statspapper, inte guldtackorna i Kentucky.
Dollarandelen faller – ädelmetallerna långt från topparna
Just den kopplingen är nu under press.
Dollarns andel av världens valutareserver har fallit till 57 procent, den lägsta nivån på 25 år, jämfört med 71 procent 1999.
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Efter stängningen av Hormuzsundet i slutet av februari ska enligt branschbedömare vissa fartyg ha kunnat passera genom att betala i kinesiska yuan.
Frankrike hämtade mellan juli 2025 och januari i år hem samtliga 129 ton guld som landet förvarade hos New York-Fed, franska företrädare har avvisat politiska motiv bakom flytten.
Guldrushen kan vara över
Samtidigt har guldet självt tappat fart. Spotsilver handlades på onsdagsmorgonen till 59,47 dollar per uns, upp omkring 6,3 procent från 55,9 dollar i slutet av förra veckan, medan spotguld steg cirka 2,4 procent till 4 119,04 dollar per uns, rapporterar CNBC.
Det är långt under rekordnoteringarna i slutet av januari, då guldet nådde 5 589,38 dollar och silvret 121,67 dollar per uns.
ING-strategerna Warren Patterson och Ewa Manthey förklarar uppgången med fyndköp snarare än något skifte i det geopolitiska eller makroekonomiska läget, enligt CNBC.
Bank of America varnar för en djupare korrigering efter guldets sämsta kvartal på 13 år, medan UBS sänkt sin nivå för en attraktiv ingång i silver till 48–50 dollar per uns.