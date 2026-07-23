Alphabets 100-årsobligation har problem redan efter fem månader

Den brittiska pundnoterade obligationen, som Google-ägaren inte behöver återbetala förrän år 2126, har sålts av kraftigt sedan emissionen i februari, alltså innan Irankriget bröt ut och innan inbromsningen i de så kallade Magnificent 7-aktierna satte in.

Alphabet skakade om Londons räntemarknad när bolaget meddelade att en miljard pund av en total obligationsemission på 32 miljarder dollar skulle tas upp genom en 100-årig obligation på London Stock Exchanges företagsobligationsmarknad.

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Det var det första papperet i sitt slag från ett teknikbolag sedan IT-bubblan i slutet av 1990-talet, då bland andra IBM och Motorola lånade på hundraårshorisont.

I Storbritannien har bara Oxford University, Wellcome Trust och franska EDF gett ut sekelobligationer i pund.

Rekordintresse vid emissionen

Intresset var till en början massivt.

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Obligationen övertecknades tio gånger vid auktionen, enligt uppgifter från Financial Times.

Samtidigt väckte den frågor om huruvida de stora teknikbolagens AI-investeringsprogram blivit alltför ambitiösa.

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Dagens PS beskrev vid emissionstillfället logiken bakom upplägget: Alphabet befinner sig mitt i den globala kapplöpningen om artificiell intelligens och har flaggat för kapitalutgifter på omkring 185 miljarder dollar under 2026, mer än en fördubbling jämfört med året innan.

Genom att låna på ett sekel kan bolaget säkra finansiering utan refinansieringsrisk i decennier,och samtidigt signalera att marknaden tror på Alphabets kreditvärdighet mycket långt fram i tiden.

Målgruppen är inte småsparare utan pensionsfonder, försäkringsbolag och andra institutioner med extremt lång placeringshorisont, konstaterade Bloomberg. Gordon Kerr, makrostrateg på kreditvärderingsinstitutet KBRA, sammanfattade tidsperspektivet med att den som strukturerar affären knappast finns kvar när obligationen förfaller.