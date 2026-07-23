Alphabets historiska sekelobligation har tappat mer än sju procent av sitt värde på bara fem månader, rapporterar. Nedgången kommer mitt i en bredare rekyl för långa räntepapper och tilltagande skepsis mot de amerikanska hyperskalärernas intjäningsförmåga.
Alphabets 100-årsobligation har problem redan efter fem månader
Den brittiska pundnoterade obligationen, som Google-ägaren inte behöver återbetala förrän år 2126, har sålts av kraftigt sedan emissionen i februari, alltså innan Irankriget bröt ut och innan inbromsningen i de så kallade Magnificent 7-aktierna satte in.
Alphabet skakade om Londons räntemarknad när bolaget meddelade att en miljard pund av en total obligationsemission på 32 miljarder dollar skulle tas upp genom en 100-årig obligation på London Stock Exchanges företagsobligationsmarknad.
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Det var det första papperet i sitt slag från ett teknikbolag sedan IT-bubblan i slutet av 1990-talet, då bland andra IBM och Motorola lånade på hundraårshorisont.
I Storbritannien har bara Oxford University, Wellcome Trust och franska EDF gett ut sekelobligationer i pund.
Jag trotsade min magkänsla om AI – blev rejält belönad
Trots att jag ser varje dag hur de stora språkmodellerna gör nytta är jag en inbiten skeptiker till dagens satsningar på AI. Men i mars trotsade jag min magkänsla, och det visade sig vara helt rätt.
Rekordintresse vid emissionen
Intresset var till en början massivt.
Obligationen övertecknades tio gånger vid auktionen, enligt uppgifter från Financial Times.
Samtidigt väckte den frågor om huruvida de stora teknikbolagens AI-investeringsprogram blivit alltför ambitiösa.
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Dagens PS beskrev vid emissionstillfället logiken bakom upplägget: Alphabet befinner sig mitt i den globala kapplöpningen om artificiell intelligens och har flaggat för kapitalutgifter på omkring 185 miljarder dollar under 2026, mer än en fördubbling jämfört med året innan.
Genom att låna på ett sekel kan bolaget säkra finansiering utan refinansieringsrisk i decennier,och samtidigt signalera att marknaden tror på Alphabets kreditvärdighet mycket långt fram i tiden.
Målgruppen är inte småsparare utan pensionsfonder, försäkringsbolag och andra institutioner med extremt lång placeringshorisont, konstaterade Bloomberg. Gordon Kerr, makrostrateg på kreditvärderingsinstitutet KBRA, sammanfattade tidsperspektivet med att den som strukturerar affären knappast finns kvar när obligationen förfaller.
Kriget och räntorna slår mot värderingen
Sedan emissionen har det stormat på marknaderna.
Konflikten i Mellanöstern har fått investerare att ompröva sina långsiktiga inflationsförväntningar, vilket är en avgörande faktor för prissättningen av långa räntepapper.
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Räntorna har stigit kraftigt i utvecklade ekonomier sedan USA:s första angrepp i slutet av februari, men brittiska långa papper, inte minst den pressade gilt-marknaden, har drabbats särskilt hårt på grund av landets importberoende av energi och höga elpriser.
”Nedgången är inte helt förvånande, en 100-årig obligation har extrem ränsteränslighet”, säger Lana Vaselova, chef på Cbonds, till CityAM, och tillägger att det var just den egenskapen som gjorde obligationen attraktiv när räntorna såg ut att falla.
Enligt Vaselova har teknikbolagens skuldpapper i princip genomgående tappat i värde under året, vilket tyder på att investerare lagt ett extra lager av skepsis på AI-planerna.
Magnificent 7-bolagen har handlats i stort sett sidledes större delen av året, en markant inbromsning jämfört med tidigare kursrusningar.