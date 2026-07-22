Börsens jättar utmanar ett gammalt mönster

Enligt analytiker och förvaltare drivs utvecklingen av en kombination av prestation, kapitalflöden och marknadspsykologi.



Enligt Jättarna nära historiskt skifte: “Aldrig hänt” | EFN.se rapportering har Investor överträffat index varje år de senaste 15 åren. Både Investor och Industrivärden har lyfts av att ”oerhört mycket pengar” strömmar in i indexfonder som köper stora, likvida bolag.



I ett mer oroligt börsklimat ses de stora kända investmentbolagen dessutom som ”säkra hamnar” enligt Danske Banks analytiker Oskar Lindström.

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Flera premiebolag har backat

Flera tidigare premiebolag har backat i värde, och enligt Ibindex är det nu bara Flat Capital och Öresund som handlas till högre premie än Investor och Industrivärden – båda efter fall från höga nivåer.



Premien är fortfarande liten – 1,1 procent för Investor och 3,1 procent för Industrivärden. Enligt förvaltaren Peter Lindvall har något liknande aldrig hänt tidigare.

Han konstaterar också att utvecklingen kan vara ett tecken på att marknaden omvärderar de stora investmentbolagens roll.



När både avkastning och kapitalflöden gynnar dem samtidigt, och när börsklimatet gör att investerare söker stabilitet, kan det enligt Lindvall bli svårare att motivera den rabatt som historiskt varit norm.

Danske Banks analytiker Oskar Lindström lyfter samma sak och beskriver läget som ”anmärkningsvärt”. Han menar att kombinationen av stark historik, tydlig likviditet och ett mer försiktigt sentiment kan vara det som nu driver värderingarna över substans.

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