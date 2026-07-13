Stora börsnoteringar är ett skäl till att investmentbankerna väntas presentera stora vinster. Men även tradingverksamheten hjälper till.
Bankerna gör jättevinster – tack vare SpaceX
De amerikanska storbankerna väntas redovisa ett starkt andra kvartal när rapportsäsongen inleds på tisdagen.
Höga intäkter från investment banking och en återhämtning inom företagsutlåning väntas bidra till resultatlyftet.
JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo och Goldman Sachs presenterar sina kvartalsrapporter på tisdagen, medan Morgan Stanley följer dagen därpå.
Svängningar kan ge vinst
Enligt analytiker väntas intäkterna från investment banking öka med 26 procent jämfört med samma period i fjol. Intäkterna från aktie- och räntehandel bedöms samtidigt stiga med 14 procent, skriver CNBC.
En viktig förklaring är den rekordstora börsnoteringen av SpaceX i juni.
Framför allt Goldman Sachs och Morgan Stanley väntas ha dragit nytta av affären genom rådgivningsarvoden, finansieringsuppdrag och intäkter kopplade till den kraftigt övertecknade noteringen.
Samtidigt har den ökade osäkerheten på de finansiella marknaderna, bland annat till följd av konflikten mellan USA och Iran, lett till större prisrörelser i aktier, obligationer, valutor och råvaror.
Det har skapat gynnsamma förutsättningar för bankernas handelsverksamhet.
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Gynnas av stark ekonomi
Även den traditionella bankverksamheten visar tecken på förbättring.
Företagens efterfrågan på lån ökar efter flera år av svag utveckling, samtidigt som bankerna försöker ta marknadsandelar från privata kreditgivare.
Investeringar kopplade till artificiell intelligens väntas dessutom bidra till ökad utlåning när företag satsar på nya fabriker, anläggningar och annan infrastruktur.
Banksektorn har samtidigt gynnats av en stark amerikansk ekonomi med motståndskraftiga konsumenter och hög aktivitet på kapitalmarknaderna.
Tillsammans med förväntningar om lättnader i regleringen under Trumpadministrationen har utvecklingen bidragit till att finansaktier utvecklats bättre än den breda aktiemarknaden under de senaste två åren.
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