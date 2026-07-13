Bara månader efter rapporter om ett kraftigt överskott på den globala kaffemarknaden kommer nu varningssignaler om att väderfenomenet El Niño kan sätta käppar i hjulet för Brasiliens väntade rekordskörd.
Kaffet hotat – det kan äta upp en femtedel av rekordskörden
Enligt Brasiliens kaffeindustriorganisation Abic riskerar årets skörd att minska med 15–20 procent på grund av extrem hetta och oregelbundet regn, skriver Reuters.
Det är en dramatisk skillnad mot de prognoser som tidigare legat till grund för marknadens optimism.
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Landets jordbruksmyndighet Conab hade räknat med en produktion på 66,7 miljoner säckar (60 kilo per säck) av arabica- och canephorabönor i år, en ökning med drygt 17 procent jämfört med föregående år och en av förklaringarna till att de globala kaffepriserna fallit kraftigt sedan rekordnivåerna i början av 2025.
”Vi talar nu om en skördeförlust på 15 till 20 procent, vilket under ett normalt år skulle ligga inom förväntan. Men i det nuvarande läget är det mycket dåliga nyheter”, säger Abics vd Celirio Inacio da Silva till Reuters.
Bättre rustade än tidigare
Samtidigt menar branschföreträdare att odlarna står bättre rustade än under tidigare El Niño-episoder, tack vare tekniska framsteg och utbyggd bevattning som minskat beroendet av alltmer oregelbundet regn.
Riskerna är störst för arabicaodlingen, där El Niño väntas störa blomningsperioden under andra halvåret 2026, en period då ojämn värme och nederbörd kan ge ojämn och misslyckad blomning. Robustaodlingen, som i högre grad är bevattnad, bedöms klara sig bättre.
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Redan nu syns tecken på väderstörningar. I sydöstra Brasilien har ovanligt kraftigt regn, över 50 millimeter i arabicaregionerna, försenat skörden och fått kaffekörsbär att falla till marken i förtid, vilket försämrat kvaliteten enligt kooperativet Expocacer.
Blandade prognoser
I delstaten Espírito Santo, landets största producent av canephorabönor, varnar kooperativet Cooabriels ordförande Luiz Carlos Bastianello för att El Niño kan förlänga torrperioder och hetta fram till januari 2027. Vid temperaturer över 35 grader stannar canephorabönans ämnesomsättning helt, enligt Bastianello.
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Det motsatta gäller i norra Brasilien, där väderförhållandena hittills varit gynnsamma. I delstaten Rondônia väntas skörden bli rekordstor, 3 miljoner säckar, över Conabs prognos på 2,77 miljoner säckar.
Frågan är nu om hotet från El Niño kan rubba den prisnedgång som konsumenter och rosterier väntat på sedan rekordnivåerna förra året, eller om branschens optimism kring överskottet 2026/27 var förhastad.