Kaffet hotat – det kan äta upp en femtedel av rekordskörden

Enligt Brasiliens kaffeindustriorganisation Abic riskerar årets skörd att minska med 15–20 procent på grund av extrem hetta och oregelbundet regn, skriver Reuters.

Det är en dramatisk skillnad mot de prognoser som tidigare legat till grund för marknadens optimism.

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Landets jordbruksmyndighet Conab hade räknat med en produktion på 66,7 miljoner säckar (60 kilo per säck) av arabica- och canephorabönor i år, en ökning med drygt 17 procent jämfört med föregående år och en av förklaringarna till att de globala kaffepriserna fallit kraftigt sedan rekordnivåerna i början av 2025.

”Vi talar nu om en skördeförlust på 15 till 20 procent, vilket under ett normalt år skulle ligga inom förväntan. Men i det nuvarande läget är det mycket dåliga nyheter”, säger Abics vd Celirio Inacio da Silva till Reuters.

Bättre rustade än tidigare

Samtidigt menar branschföreträdare att odlarna står bättre rustade än under tidigare El Niño-episoder, tack vare tekniska framsteg och utbyggd bevattning som minskat beroendet av alltmer oregelbundet regn.

Riskerna är störst för arabicaodlingen, där El Niño väntas störa blomningsperioden under andra halvåret 2026, en period då ojämn värme och nederbörd kan ge ojämn och misslyckad blomning. Robustaodlingen, som i högre grad är bevattnad, bedöms klara sig bättre.

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Redan nu syns tecken på väderstörningar. I sydöstra Brasilien har ovanligt kraftigt regn, över 50 millimeter i arabicaregionerna, försenat skörden och fått kaffekörsbär att falla till marken i förtid, vilket försämrat kvaliteten enligt kooperativet Expocacer.