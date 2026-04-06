Frankrike tar hem allt guld från USA – fler kan följa efter

Banque de France har flyttat de återstående 129 ton guld som förvarades hos Federal Reserve i New York tillbaka till Paris.

Guldet motsvarade omkring fem procent av bankens totala innehav.

Köpte och sålde av

Förflyttningen över atlanten genomfördes mellan juli 2025 och januari 2026, men i stället för att fysiskt frakta guldtackorna valde centralbanken att sälja dem och köpa nya tackor av modern standard på den europeiska marknaden.

Tack vare de kraftigt stigande guldpriserna innebar transaktionen en kapitalvinst på 13 miljarder euro, motsvarande cirka 15 miljarder dollar, enligt Mining.com. Det bidrog till att banken redovisade en nettovinst på 8,1 miljarder euro för 2025, efter en förlust på 7,7 miljarder euro året innan.

Centralbankschefen François Villeroy de Galhau har sagt att beslutet att behålla det nya guldet i Paris inte är politiskt motiverat, utan en följd av att de uppgraderade tackorna handlades på en europeisk marknad.

ANNONS

Frankrikes samtliga guldreserver på cirka 2 437 ton förvaras nu i bankens underjordiska valv i La Souterraine.