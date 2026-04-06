Frankrikes centralbank har hämtat hem de sista guldreserverna från USA, i ett drag som genererade en kapitalvinst på 13 miljarder euro. Beslutet göder debatten om huruvida fler europeiska länder bör följa efter.
Frankrike tar hem allt guld från USA – fler kan följa efter
Banque de France har flyttat de återstående 129 ton guld som förvarades hos Federal Reserve i New York tillbaka till Paris.
Missa inte: Råvaruexperten: ”Kraftiga svängar skapar många bra möjligheter”. Realtid
Guldet motsvarade omkring fem procent av bankens totala innehav.
Köpte och sålde av
Förflyttningen över atlanten genomfördes mellan juli 2025 och januari 2026, men i stället för att fysiskt frakta guldtackorna valde centralbanken att sälja dem och köpa nya tackor av modern standard på den europeiska marknaden.
Läs även: Ligger centralbanker bakom guldets fall? Dagens PS
Tack vare de kraftigt stigande guldpriserna innebar transaktionen en kapitalvinst på 13 miljarder euro, motsvarande cirka 15 miljarder dollar, enligt Mining.com. Det bidrog till att banken redovisade en nettovinst på 8,1 miljarder euro för 2025, efter en förlust på 7,7 miljarder euro året innan.
Centralbankschefen François Villeroy de Galhau har sagt att beslutet att behålla det nya guldet i Paris inte är politiskt motiverat, utan en följd av att de uppgraderade tackorna handlades på en europeisk marknad.
Frankrikes samtliga guldreserver på cirka 2 437 ton förvaras nu i bankens underjordiska valv i La Souterraine.
Debatten sprider sig i Europa
Beslutet aktualiserar en redan pågående diskussion i flera europeiska länder.
I Tyskland, som har världens näst största guldreserv på drygt 3 300 ton, värderad till omkring 500 miljarder euro, förvaras fortfarande över 1 200 ton i New York.
Missa inte: Landet köpte enormt mycket guld – nu måste man sälja. Realtid
Emanuel Mönch, ekonom och tidigare forskningschef på Bundesbank, har sagt till Handelsblatt att det med tanke på det geopolitiska läget verkar riskabelt att lagra så mycket guld i USA och att Bundesbank bör överväga att hämta hem tillgångarna.
Kan provocera USA
Även röster i Italien kräver att guldet hämtas hem, mot bakgrund av oro kring Donald Trumps inflytande över Federal Reserve. Michael Jäger från det europeiska skattebetalarnas förbund har uppmanat till att ta hem guldet för att säkerställa full kontroll.
Läs även: Guldprisets fall – värsta månaden sedan 2008. Dagens PS
Samtidigt finns kritiker som varnar för att en repatriering riskerar att provocera USA.
Berenberg Banks chefsekonom Holger Schmieding har i stället föreslagit att sälja delar av guldet till rådande höga priser för att minska den statliga upplåningen, men medger att ett sådant steg vore politiskt känsligt i Tyskland.