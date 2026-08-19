Ryssland avskedar toppekonomen Andrei Klepach efter att han kritiserat krigsekonomin och varnat för att landet riskerar en social kris.
Ryssland sparkar toppekonom – varnade för social kris
Andrei Klepach, tidigare vice ekonomiminister och chefsekonom på den statliga utvecklingsbanken VEB, lämnade sin post i helgen efter att hans kritiska analys fått spridning i ryskspråkiga medier.
I analysen slog han fast att Ryssland inte kan vinna ett långvarigt utnötningskrig mot Ukraina och att landets ekonomiska eftersläpning riskerar att öka.
”Ekonomiskt kommer vi inte att kollapsa, men jag är nästan säker på att vi kommer att hamna i en social kris”, sa han i ett tal i maj.
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Kreml slår tillbaka – hävdar att ekonomin är stark
Kreml håller inte med om Klepachs analys och hävdar i stället att den ryska ekonomin är stark. Ryska regeringsföreträdare säger till CNBC att ekonomin är sund och hälsosam trots västerländska sanktioner.
Den ryska ambassaden i Storbritannien, som kommenterar ärendet för CNBC, framhåller att landets offentliga skuld är låg och att ekonomin är mer robust än många västerländska ekonomier.
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Experter delar Klepachs oro
Flera internationella Rysslandsexperter menar att Klepachs avsked är talande.
Den svenske ekonomen Anders Åslund säger att Klepachs analys är ”utmärkt” och att den visar att Ryssland inte kan vinna ett utnötningskrig och riskerar en social kris liknande den 1917.
Nigel Gould-Davies, senior fellow vid IISS, beskriver Klepach som ”mycket kapabel och smart” och konstaterar att de bästa ekonomerna i Ryssland är de mest oroade över utvecklingen.
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Krigsekonomin under press
Klepachs varning kommer samtidigt som Rysslands krigsekonomi utsätts för hårt tryck.
Ukrainas långdistansattacker mot ryska oljeraffinaderier och annan infrastruktur har ökat pressen på ekonomin. Samtidigt pekar flera analytiker på att de positiva tillväxtsiffrorna döljer djupare problem.
Ryssland är i dag starkt beroende av militärutgifter, höjda skatter och statligt subventionerade banklån – faktorer som gör ekonomin mer sårbar på sikt.