Andrei Klepach, tidigare vice ekonomiminister och chefsekonom på den statliga utvecklingsbanken VEB, lämnade sin post i helgen efter att hans kritiska analys fått spridning i ryskspråkiga medier.

I analysen slog han fast att Ryssland inte kan vinna ett långvarigt utnötningskrig mot Ukraina och att landets ekonomiska eftersläpning riskerar att öka.

”Ekonomiskt kommer vi inte att kollapsa, men jag är nästan säker på att vi kommer att hamna i en social kris”, sa han i ett tal i maj.

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Kreml slår tillbaka – hävdar att ekonomin är stark

Kreml håller inte med om Klepachs analys och hävdar i stället att den ryska ekonomin är stark. Ryska regeringsföreträdare säger till CNBC att ekonomin är sund och hälsosam trots västerländska sanktioner.

Den ryska ambassaden i Storbritannien, som kommenterar ärendet för CNBC, framhåller att landets offentliga skuld är låg och att ekonomin är mer robust än många västerländska ekonomier.

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