Rysk ekonomi störs på riktigt – efter Ukrainas vågade drag

Ukrainas omfattande drönar- och robotattacker mot rysk energiinfrastruktur har förvandlat kriget för ryssarna.

Det som tidigare var ett avlägset problem för många invånare har nu blivit till en påtaglig ekonomisk kris.

Bränslebrist rapporteras nu i en majoritet av Rysslands regioner, samtidigt som stigande priser och osäkerhet ökar pressen på landets ekonomi.

Kraftigt minskad turism på Krimhalvön

Enligt uppgifter från ryska regioner har omkring två tredjedelar av landets 83 federala enheter drabbats av störningar i bränsleförsörjningen, skriver Politico.

Situationen beskrivs som särskilt allvarlig på den av Ryssland annekterade Krimhalvön, där myndigheterna har utlyst undantagstillstånd och stoppat all försäljning av bränsle.

Turismen, en viktig inkomstkälla för regionen, har samtidigt minskat kraftigt.

President Vladimir Putin har erkänt att attackerna mot energianläggningar skapat problem, men tonat ned omfattningen och hävdat att bränslebristen fortfarande är hanterbar.

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