ExxonMobil och Suncor försöker få USA högsta domstol att stoppa en klimatstämning från staden Boulder. Utfallet kan få stora ekonomiska konsekvenser för fossilindustrin.
Oljebolag inför Högsta domstolen i klimatmål – miljardkrav står på spel
Oljebolagen ExxonMobil och Suncor Energy försöker stoppa en klimatprocess från staden Boulder i Colorado. På måndag tar USA högsta domstol upp bolagens överklagande, enligt Reuters.
Boulder stämde bolagen redan 2018 och anklagar dem för att ha bidragit till den globala uppvärmningen och samtidigt vilselett allmänheten om riskerna med fossila bränslen.
I stämningen finns ett krav på ersättning för kostnader som kan kopplas till klimatförändringarna, bland annat infrastrukturreparationer, miljöskador, krishantering och påverkan på folkhälsan.
Bolagen förnekar att de gjort något fel.
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Kan öppna för miljarder i krav
Boulderfallet är inte unikt. Nästan 60 delstater och lokala myndigheter har väckt liknande processer mot fossilbolag och kräver miljardbelopp i skadestånd.
Ett beslut till ExxonMobils och Suncors fördel skulle därför kunna få stora konsekvenser för dessa mål. Samtidigt skulle många av dem kunna avvisas om Högsta domstolen slår fast att delstaternas lagar inte kan användas för att kräva ersättning för klimatrelaterade skador.
Oljebolagen menar att klimatfrågan måste hanteras genom federal lagstiftning, inte genom skadeståndskrav enligt delstatlig lag. De varnar för att en seger för Boulder skulle kunna ge delstater en möjlighet att hålla företag ansvariga för verksamhet som bedrivs långt utanför deras egna gränser.
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Hänvisar till federal lag
ExxonMobil och Suncor hävdar att Boulders krav krockar med federal lag, bland annat Clean Air Act. Deras argument är i korthet att regleringen av utsläpp av växthusgaser är en federal fråga och inte något som varje delstat eller kommun kan hantera genom egna skadeståndskrav.
Boulder hävdar motsatsen. Enligt staden handlar processen om traditionell delstatlig skadeståndsrätt och inte om att införa egna regler för utsläpp.
Den juridiska huvudfrågan är därför om federal lag hindrar delstate från att använda sina egna lagar för att kräva ersättning för skador som de kopplar till klimatförändringarna.
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Oljebolagen har historiskt haft framgång
Oljebolagen har tidigare lyckats begränsa flera klimatrelaterade krav i USA högsta domstol.
I ett mål 2011 stoppade domstolen ett försök att använda federal lag för att kräva minskade koldioxidutsläpp från kraftbolag. I ett annat mål, som gällde Baltimore, fick energibolagen 2021 rätt i en processfråga som gjorde det lättare för dem att försöka flytta klimatmål från delstatliga till federala domstolar.
Det nya målet kan bli ännu viktigare. ExxonMobil och Suncor vill nu få Högsta domstolen att stoppa Boulders klimatstämning helt. Ett sådant beslut skulle kunna få konsekvenser för de många liknande processer som pågår runt om i USA.
Även domarjäv blir en del av bilden
En av domstolens nio ledamöter, Samuel Alito, deltar inte i målet. Han äger aktier i flera olje- och gasbolag, även om han inte äger aktier i ExxonMobil eller Suncor.
Det innebär att åtta domare kommer att delta när frågan prövas. Alito deltog inte heller när Högsta domstolen tidigare behandlade Boulderfallet 2023.
Högsta domstolen väntas meddela sitt beslut senast i slutet av juni 2027.
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