Oljebolag inför Högsta domstolen i klimatmål – miljardkrav står på spel

Oljebolagen ExxonMobil och Suncor Energy försöker stoppa en klimatprocess från staden Boulder i Colorado. På måndag tar USA högsta domstol upp bolagens överklagande, enligt Reuters.

Boulder stämde bolagen redan 2018 och anklagar dem för att ha bidragit till den globala uppvärmningen och samtidigt vilselett allmänheten om riskerna med fossila bränslen.



I stämningen finns ett krav på ersättning för kostnader som kan kopplas till klimatförändringarna, bland annat infrastrukturreparationer, miljöskador, krishantering och påverkan på folkhälsan.



Bolagen förnekar att de gjort något fel.

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Kan öppna för miljarder i krav

Boulderfallet är inte unikt. Nästan 60 delstater och lokala myndigheter har väckt liknande processer mot fossilbolag och kräver miljardbelopp i skadestånd.

Ett beslut till ExxonMobils och Suncors fördel skulle därför kunna få stora konsekvenser för dessa mål. Samtidigt skulle många av dem kunna avvisas om Högsta domstolen slår fast att delstaternas lagar inte kan användas för att kräva ersättning för klimatrelaterade skador.

Oljebolagen menar att klimatfrågan måste hanteras genom federal lagstiftning, inte genom skadeståndskrav enligt delstatlig lag. De varnar för att en seger för Boulder skulle kunna ge delstater en möjlighet att hålla företag ansvariga för verksamhet som bedrivs långt utanför deras egna gränser.

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