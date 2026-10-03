Google granskas i Finland efter att över 300 hektar skog avverkats inför nya datacenter. Naturvårdsorganisationer ifrågasätter om reglerna följts.
Google anklagas för olaglig skogsavverkning inför miljardbygge i Finland
I mars i år började Google avverka skog för ett planerat datacenter i Muhos i Finland. En månad senare vände sig Googles finska projektbolag Tuike Finland till den finska tillstånds- och tillsynsmyndigheten LVV för att få besked om en miljökonsekvensbedömning behövdes. Myndigheten återkom i maj med beskedet att en bedömning skulle genomföras.
Avverkningen fortsatte därefter. Enligt Futurism har mer än 300 hektar skog röjts på platsen. Det är långt över den gräns på 200 hektar där finsk lag kräver en miljökonsekvensbedömning vid permanent förändring av skogsmark.
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Myndigheten utreder
Den finska tillstånds- och tillsynsmyndigheten (LVV) har nu inlett en granskning för att ta reda på om Google och projektbolaget Tuike Finland har agerat i strid med reglerna. Myndigheten har begärt uppgifter från Google, Muhos kommun och Kajaani stad om vilka tillstånd som funnits och vilka arbeten som varit tillåtna.
Enligt LVV innebär det faktum att miljökonsekvensbedömningen ännu inte är färdig inte automatiskt att Google har brutit mot lagen. Myndigheten måste först utreda vilka tillstånd som har utfärdats och vad de omfattar.
Google tillbakavisar anklagelserna
Google förnekar att bolaget har agerat olagligt. Till finska medier uppger bolaget att träden på Googles mark i Muhos och Kajaani har fällts i enlighet med den finska skogslagen.
Googles projektbolag har också uppgett att man kontrollerade regelverket innan arbetet inleddes. Muhos kommun ska i juni ha meddelat att vissa arbeten kunde påbörjas.
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Naturvårdsförbundet vill stoppa projektet
Samtidigt har Finlands naturvårdsförbund anmält Googles projekt till LVV och kräver att myndigheten ingriper tills projektet har bringats i överensstämmelse med miljölagstiftningen.
Organisationen pekar på att den detaljplan som ska möjliggöra datacenterprojektet i Muhos ännu inte har vunnit laga kraft. Avverkningen kan därmed ha skett innan de rättsliga förutsättningarna för projektet varit på plats.
En del av Googles miljardprojekt
De aktuella projekten i Muhos och Kajaani ingår i Googles stora expansion av datacenter i Finland. Bolaget planerar även ett nytt datacenter i Vaala.
I september meddelade Google att bolaget ska investera 13 miljarder euro i finsk digital infrastruktur under 2027 och 2028. Satsningen omfattar de nya datacentren och en expansion av den befintliga verksamheten i Hamina.
Reuters rapporterar att investeringen är Googles största enskilda investering i Europa.
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