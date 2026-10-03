Google anklagas för olaglig skogsavverkning inför miljardbygge i Finland

I mars i år började Google avverka skog för ett planerat datacenter i Muhos i Finland. En månad senare vände sig Googles finska projektbolag Tuike Finland till den finska tillstånds- och tillsynsmyndigheten LVV för att få besked om en miljökonsekvensbedömning behövdes. Myndigheten återkom i maj med beskedet att en bedömning skulle genomföras.

Avverkningen fortsatte därefter. Enligt Futurism har mer än 300 hektar skog röjts på platsen. Det är långt över den gräns på 200 hektar där finsk lag kräver en miljökonsekvensbedömning vid permanent förändring av skogsmark.

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Myndigheten utreder

Den finska tillstånds- och tillsynsmyndigheten (LVV) har nu inlett en granskning för att ta reda på om Google och projektbolaget Tuike Finland har agerat i strid med reglerna. Myndigheten har begärt uppgifter från Google, Muhos kommun och Kajaani stad om vilka tillstånd som funnits och vilka arbeten som varit tillåtna.

Enligt LVV innebär det faktum att miljökonsekvensbedömningen ännu inte är färdig inte automatiskt att Google har brutit mot lagen. Myndigheten måste först utreda vilka tillstånd som har utfärdats och vad de omfattar.