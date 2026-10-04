Opec+ öppnar inte kranarna – trots oljepriser över 100 dollar

Beslutet fattades på söndagen av gruppens sju kärnländer: Saudiarabien, Ryssland, Irak, Kuwait, Algeriet, Kazakstan och Oman. Beskedet var väntat och innebär att ytterligare förändringar i gruppens produktionspolitik sannolikt dröjer till nästa år.

Samtidigt ligger den faktiska produktionen betydligt under målen. Gulfproducenterna har de senaste månaderna producerat långt under sina produktionsmål till följd av fortsatta exportstörningar kopplade till kriget mellan USA, Israel och Iran. Exporterna har legat på omkring 60–80 procent av normala nivåer.

Trots att flödena genom Hormuzsundet har ökat ligger produktionen fortfarande klart under kvoterna, enligt Giovanni Staunovo, oljeanalytiker på UBS.

”Marknaden är fortsatt tight”, säger han enligt Reuters.

Läs också: Oljekartellen bråkar internt – kan leda till Opecs upplösning. Realtid

Fem miljoner fat under nivån före kriget

OPEC+ har under större delen av 2026 höjt sina produktionsmål efter flera år av produktionsneddragningar. Men merparten av höjningarna har stannat på pappret till följd av konflikten i Mellanöstern.

De sju kärnländerna producerade 25 miljoner fat per dag i augusti. Det var 630 000 fat mer än i juli, men fortfarande omkring 5 miljoner fat per dag mindre än i februari, före krigets utbrott.

ANNONS

OPEC+ har dessutom fortfarande omkring 2 miljoner fat per dag i produktionsneddragningar som omfattar merparten av gruppens medlemmar.