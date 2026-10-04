Oljepriset har passerat 100 dollar per fat – och någon snabb lättnad är inte i sikte. OPEC+ har beslutat att hålla produktionen oförändrad till och med november.
Opec+ öppnar inte kranarna – trots oljepriser över 100 dollar
Beslutet fattades på söndagen av gruppens sju kärnländer: Saudiarabien, Ryssland, Irak, Kuwait, Algeriet, Kazakstan och Oman. Beskedet var väntat och innebär att ytterligare förändringar i gruppens produktionspolitik sannolikt dröjer till nästa år.
Samtidigt ligger den faktiska produktionen betydligt under målen. Gulfproducenterna har de senaste månaderna producerat långt under sina produktionsmål till följd av fortsatta exportstörningar kopplade till kriget mellan USA, Israel och Iran. Exporterna har legat på omkring 60–80 procent av normala nivåer.
Trots att flödena genom Hormuzsundet har ökat ligger produktionen fortfarande klart under kvoterna, enligt Giovanni Staunovo, oljeanalytiker på UBS.
”Marknaden är fortsatt tight”, säger han enligt Reuters.
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Fem miljoner fat under nivån före kriget
OPEC+ har under större delen av 2026 höjt sina produktionsmål efter flera år av produktionsneddragningar. Men merparten av höjningarna har stannat på pappret till följd av konflikten i Mellanöstern.
De sju kärnländerna producerade 25 miljoner fat per dag i augusti. Det var 630 000 fat mer än i juli, men fortfarande omkring 5 miljoner fat per dag mindre än i februari, före krigets utbrott.
OPEC+ har dessutom fortfarande omkring 2 miljoner fat per dag i produktionsneddragningar som omfattar merparten av gruppens medlemmar.
Brent över 100 dollar
Oljepriset föll något under fredagen efter att europeiska ledare gått med på USA president Donald Trumps begäran om att släppa dieselreserver. Brentoljan ligger trots nedgången kvar över 100 dollar per fat.
Före kriget låg Brentpriset på omkring 73 dollar per fat.
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2027 års kvoter försenas
Kriget har försenat OPEC+ översyn av produktionskapaciteten. Översynen är viktig eftersom den ska ligga till grund för hur 2027 års produktionskvoter fördelas mellan medlemmarna.
Några nya förändringar av produktionsnivåerna väntas därför inte före 2027.
Nästa möte för de sju kärnländerna hålls den 1 november. En separat ministergrupp, Joint Ministerial Monitoring Committee, träffades också på söndagen för att gå igenom marknadsutvecklingen, men gruppen fattar inte beslut om produktionspolitiken.
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