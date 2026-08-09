Lönerallyt slår mot ryska företag – tusentals stänger

Realtid har tidigare skrivit om hur lönerna i Ryssland ökar snabbt när staten pumpar in pengar i krigsindustrin.

Den kraftiga löneökningen har drivits av den extrema efterfrågan på arbetskraft, inte minst från den växande försvarsindustrin.



Men trots löneökningarna får många ryssar betydligt mindre kvar i plånboken än tidigare. De senaste siffrorna visar att de reala disponibla inkomsterna har sjunkit med 0,23 procent sedan årsskiftet – en liten nedgång i sig, men ett tydligt trendbrott efter flera år av stigande inkomster.



Den fortsatt höga inflationen och de stigande räntorna har gjort att både bolån och konsumentkrediter blivit dyrare. Dessutom har många varor blivit svårare att importera. Det har bidragit till höjda priser. Resultatet blir att löneökningarna äts upp innan de märks i plånboken.

Missa inte: EU ger 1,4 nya miljarder till Ukraina – från ryska tillgångar. Realtid

Varje månad upphör mellan 12 000 och 15 000 organisationer och företag av ekonomiska skäl, enligt Sberbank-data som The Moscow Times hänvisar till. Särskilt utsatta är detaljhandel, tjänstesektor och mindre industriföretag som inte omfattas av statliga krigsbeställningar.

Läs också: Ekonomisk kris i Ryssland: Då öppnar storbanken för krypto. Realtid

Företagen skär ned – och lönerna följer efter

En ny företagsundersökning visar att 11 procent av större företag planerar uppsägningar, medan 8 procent förbereder direkta lönesänkningar.



Nästan 40 procent har redan minskat personalrelaterade kostnader. Det är en tydlig signal om att den civila sektorn inte längre klarar att bära de lönenivåer som krigsekonomin drev upp.

ANNONS

Hushållen känner av inbromsningen

En Gallupundersökning visar att 56 procent av ryssarna upplever att deras levnadsstandard har försämrats det senaste året. Det är den högsta nivån på två decennier.



I en Levada-undersökning från februari uppgav 48 procent att låga inkomster var den största svårigheten i deras vardag – det vanligaste enskilda ekonomiska problemen i undersökningen.

Läs även: Irländsk fabrik kopplas till ryska vapen – EU vågar inte stoppa den. Realtid