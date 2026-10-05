Elbilsförsäljningen i EU har aldrig varit högre. Under årets första åtta månader såldes 1,64 miljoner elbilar, en ökning med 45 procent jämfört med samma period i fjol. Bakom lyftet ligger en våg av prisvärda modeller – och kraftigt stigande dieselpriser.
Rekordår för elbilar i Europa – billigare modeller driver på
Det framgår av en ny rapport från den Brysselbaserade miljöorganisationen Transport & Environment (T&E), som publicerades på måndagen, rapporterar Reuters.
Elbilarna stod för 22 procent av nybilsförsäljningen i EU under januari–augusti. Det är sex procentenheter mer än under motsvarande period förra året.
Missa inte: Kinesisk batteritillverkare storsatsar i Europa – köper in sig i Volkswagen-fabrik. Realtid
T&E beskriver 2026 som ett avgörande år för tillgången på elbilar. Antalet modeller att välja mellan har ökat med 50 procent på bara ett år.
Utsläppsmålen tvingar fram billigare bilar
Drivkraften är EU:s utsläppskrav. Biltillverkarna breddar sina utbud för att klara målen och undvika böter, och flera satsar nu på billigare modeller.
Ett exempel är Volkswagen, som rullar ut en rad prisvärda elbilar, däribland en helelektrisk Polo. Enligt Reuters hjälper det den tyska biljätten att stänga glappet mot utsläppsmålen och slippa böter.
Läs även: Elbilen gör passagerare åksjuka – läkare förklarar varför. Dagens PS
De europeiska tillverkarna dominerar utbudet med knappt 60 procent av de elbilsmodeller som finns på marknaden. Under första halvåret tillkom 16 nya europeiska modeller. Kinesiska tillverkare står för 21 procent av utbudet och lade till 11 modeller under samma period.
Siffrorna bekräftar trenden från i somras. Enligt branschorganisationen Acea nådde rena elbilar en marknadsandel på 20,7 procent i EU i juni, upp från 15,6 procent ett år tidigare.
Acea var dock inte nöjd med tempot.
”Riktningen är rätt. Hastigheten är det inte”, sade organisationens generaldirektör Sigrid de Vries i ett pressmeddelande.
Dieseln har rusat
T&E-rapporten pekar också på att det har blivit betydligt dyrare att köra på fossila bränslen. Konflikten i Mellanöstern har drivit upp drivmedelspriserna, och diesel har stigit mest – med 38 procent sedan kriget i Iran inleddes.
Missa inte: BYD tjänar fyra gånger mer per bil utanför Kina. Realtid
Att fylla en 50-literstank med diesel kostar nu 30 euro mer än före kriget, enligt rapporten.
Samma mönster syns i Sverige. I mars passerade elbilarna dieselbilarna i försäljning även på begagnatmarknaden, med höga drivmedelspriser som en av förklaringarna. Det visar data från bilhandlaren Carla som Dagens PS rapporterat om.
Sverige långt före snittet
Sverige ligger redan en bra bit över EU-snittet. Omkring 40 procent av nybilsförsäljningen består av rena elbilar, och nästa år väntas andelen passera 50 procent. Det visar en prognos från intresseorganisationen Power Circle.
Det är inte längre en fråga om utan när omställningen går i mål, enligt analytikern Daniel Lindekrans Henriksson, som tagit fram rapporten.
Bakom den svenska utvecklingen finns samtidigt en politisk berg-och-dalbana. Elbilsbonusen försvann och har nu delvis kommit tillbaka. Dessutom sänktes reduktionsplikten och drivmedelsskatterna, vilket gjorde elbilen mindre ekonomiskt fördelaktig under en period.