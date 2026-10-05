Rekordår för elbilar i Europa – billigare modeller driver på

Det framgår av en ny rapport från den Brysselbaserade miljöorganisationen Transport & Environment (T&E), som publicerades på måndagen, rapporterar Reuters.

Elbilarna stod för 22 procent av nybilsförsäljningen i EU under januari–augusti. Det är sex procentenheter mer än under motsvarande period förra året.

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T&E beskriver 2026 som ett avgörande år för tillgången på elbilar. Antalet modeller att välja mellan har ökat med 50 procent på bara ett år.

Utsläppsmålen tvingar fram billigare bilar

Drivkraften är EU:s utsläppskrav. Biltillverkarna breddar sina utbud för att klara målen och undvika böter, och flera satsar nu på billigare modeller.

Ett exempel är Volkswagen, som rullar ut en rad prisvärda elbilar, däribland en helelektrisk Polo. Enligt Reuters hjälper det den tyska biljätten att stänga glappet mot utsläppsmålen och slippa böter.

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De europeiska tillverkarna dominerar utbudet med knappt 60 procent av de elbilsmodeller som finns på marknaden. Under första halvåret tillkom 16 nya europeiska modeller. Kinesiska tillverkare står för 21 procent av utbudet och lade till 11 modeller under samma period.

Siffrorna bekräftar trenden från i somras. Enligt branschorganisationen Acea nådde rena elbilar en marknadsandel på 20,7 procent i EU i juni, upp från 15,6 procent ett år tidigare.

Acea var dock inte nöjd med tempot.

”Riktningen är rätt. Hastigheten är det inte”, sade organisationens generaldirektör Sigrid de Vries i ett pressmeddelande.