Turister flyr Krim – nu svarar Putin med ett nödpaket på en halv miljard kronor

Ukrainas president Volodymyr Zelensky meddelade i slutet av juni att landet nu genomför en operation för att ”tvinga Ryssland till fred i Krim”. Ukrainska tjänstemän säger att målet är att isolera halvön och slå mot turismen.

Enligt ryska uppgifter har många människor lämnat Krim sedan attackerna inleddes. Turistnäringen beskriver samtidigt läget som mycket svårt.

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Stora konsekvenser på halvön

Bränslekrisen, som drabbat stora delar av Ryssland, har fått stora konsekvenser på Krim. Hotell och restauranger saknar stabil tillgång till energi och bränsle. Dessutom har störningarna i logistiken lett till brist på basvaror som socker, ris, mjöl och salt.

Den ryska branschorganisationen ATOR uppger, enligt Moscow Times, att omkring en miljon resor till Krim och Sevastopol ställts in. Värdet på de avbokade resorna uppskattas till 20–25 miljarder rubel, varav 5–7 miljarder rubel är direkta förluster för researrangörer.



ATOR har därför bett regeringen om tillfälliga undantag från återbetalningskrav samt uppskov med skatter och sociala avgifter.

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Kreml skjuter till stödpaket

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Nu går Kreml in med ett stödpaket på 4,3 miljarder rubel, motsvarande omkring en halv miljard kronor.



Pengarna ska gå till företag som drabbats av attackerna och till att stabilisera turistsäsongen. Enligt den ryska regeringen har fler än 4 600 företag hamnat i en svår situation efter de ukrainska angreppen mot den infrastruktur som försörjer halvön.



Den lokala ekonomin är till stor del beroende av turism, och myndigheterna beskriver stödet som nödvändigt för att hålla verksamheter igång under sommaren och begränsa ytterligare avbokningar.

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