Sheins ordförande lämnar – direkt efter avgörande hearing

Shein har gjort flera fruktlösa försök att ta sig till börsen utan att lyckas. I USA var kritiken mot bolaget så stark att noteringsprocessen avbröts innan den ens hade hunnit bli formaliserad.

Invändningarna gällde bolagets användning av minimis‑regeln, som gör att lågvärdiga försändelser kan importeras tullfritt och med betydligt mindre granskning. Dessutom har Sheins leverantörskedja kopplats ihop med Xinjiang, där FN rapporterat om statligt påtvingat tvångsarbete av den muslimska minoriteten uigurer.

Donald Tang, Sheins verkställande styrelseordförande och bolagets ansikte utåt mot politiker och tillsynsmyndigheter, har betonat att Shein har nolltolerans mot tvångsarbete.

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London såg lovande ut – tills Kina sa nej

I London såg börsnoteringen först ut att gå igenom, men stoppades av Kina. Den kinesiska finansmyndigheten CSRC nekade bolaget det tillstånd som krävs för att få notera sig utomlands.

Att gå emot CSRC är inget kinesiska företag gör lättvindigt. Det blev tydligt 2021 när taxibolaget DiDi noterade sig i USA utan att först ha fått klartecken från Peking. Myndigheterna slog tillbaka hårt: DiDis appar togs bort från kinesiska appbutiker och bolagets värdering rasade.



Efter det införde Kina ett system där alla bolag måste söka utlandstillstånd innan de noterar sig – ett tillstånd Shein alltså inte fick.

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