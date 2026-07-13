Domen kostar Gjensidige 419 miljoner – ändå står lönsamheten stark

Højesteretsdomens nya praxis sänker tröskeln för ersättning vid förlorad arbetsförmåga efter arbetsskador. Domen innebär att försäkringsbolag kan behöva betala ersättning även i äldre fall. Detta slår direkt mot Gjensidiges danska portfölj.

Effekten för Gjensidiges del landade på 419,3 miljoner norska kronor under andra kvartalet. Det är en mildare smäll än den uppskattning på mellan 500 och 800 miljoner som bolaget räknat med.

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Starkt kvartal trots domen

Trots domstolsbeskedet visar Gjensidige ett starkt kvartal. Försäkringsresultatet ökade med nära åtta procent jämfört med samma period i fjol, drivet av hög premietillväxt, prisökningar och förbättrad lönsamhet i både privat- och företagssegmentet.

”Vi fortsätter att leverera god omsättningstillväxt i kombination med effektiv affärsstyrning och god kostnadskontroll. Samtidigt är kundlojaliteten fortfarande hög”, säger vd Geir Holmgren till Dagens Næringsliv.

Inför rapporten hade analytiker räknat med ett försäkringsresultat på 2,1 miljarder norska kronor och försäkringsintäkter på 11,2 miljarder kronor.

Kombinationsprocenten – som visar hur stor del av premieintäkterna som äts upp av skador och kostnader – sjönk till 78,9 procent under kvartalet, en nivå som fortfarande ligger inom bolagets mål om 82 procent eller lägre för 2026.



Justerat för engångseffekten från Højesteretsdomen hade skade- och kostnadsgraden varit 75,2 procent, vilket motsvarar ett försäkringsresultat på nära 2,8 miljarder kronor.

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Rekordår i ryggen

Gjensidige har haft medvind en längre tid. 2025 blev ett rekordår då hela vinsten, och mer därtill, delades ut till aktieägarna.



Marknaden fortsätter att belöna utvecklingen: på måndagsmorgonen steg aktien med över tre procent på Oslobörsen.

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