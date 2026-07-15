Kinas är den nya storspelaren i spelet om oljan

Enligt Internationella energiorganet IEA drog Kina ner sina råoljelager med 41 miljoner fat i juni, en av de största månatliga lagerminskningarna någonsin uppmätta.

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I stället för att ersätta importbortfallet köpte raffinaderierna från sina egna lager, vilket gjorde att Peking kunde rida ut de kraftiga prisuppgångarna på Mellanösternolja som konflikten utlöste, skriver Oilprice.com.

Enligt det amerikanska energidepartementet EIA hade Kina byggt upp denna buffert redan under 2025, då landet köpte omkring 900 000 fat per dag till strategiska och kommersiella lager varje gång priserna föll.

Importen rasade

Samtidigt visar kinesisk tulldata att landets råoljeimport i juni rasade med 41,3 procent till 29,27 miljoner ton, motsvarande 7,12 miljoner fat per dag, den lägsta nivån sedan oktober 2016.

Fartygsspårningsbolaget Kpler har noterat en sjöburen import på 5,96 miljoner fat per dag, ner från ett snitt på 10,66 miljoner fat per dag under de tre månaderna före kriget, skriver Reuters.

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Enligt Kpler höll kinesiska raffinaderier i maj fortfarande på över 300 miljoner fat råolja i egna lager, tillräckligt för att kompensera importbortfallet i ytterligare 60–75 dagar utan att öka inköpen.

Samtidigt växte statens strategiska reserver med 8 miljoner fat, medan de kommersiella raffinaderilagren minskade med 15 miljoner fat, vilket innebär att Peking skyddade sina egna statliga reserver medan marknaden i stället försörjdes från raffinaderiernas lager.