Viktpillren tar världen med storm – modehandeln blir en vinnare

I Storbritannien använder redan fem procent av befolkningen GLP‑1‑läkemedel (viktminskningsläkemedel), motsvarande tre miljoner personer. PwC räknar med att andelen stiger till 13 procent nästa år – omkring sju miljoner britter.



I USA är användningen ännu mer utbredd. Där har 21 procent av alla vuxna testat GLP‑1‑preparat.



Analysbolag som Circana och PwC ser intressanta mönster: mat- och alkoholutgifterna minskar, medan klädköpen ökar. En stor del av användarna går ned flera storlekar på kort tid och behöver byta ut hela garderoben.

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Modeintresset ökar

Guardian beskriver hur användare som gått ned sju storlekar lämnar plus‑sizehandeln och börjar köpa mer kläder än tidigare. Det handlar inte bara om att behöva mindre storlekar, utan också om att få tillgång till ett betydligt större utbud och våga prova nya stilar.

En stor del av användarna av GLP‑1‑läkemedel är kvinnor, vilket förstärker effekten i modehandeln.



Kvinnliga konsumenter handlar i fler produktkategorier, byter storlek oftare och gör fler kompletteringsköp under viktminskningen. Det är en grupp som både ökar sin köpfrekvens och breddar sitt modeintresse.

För modebolagen innebär det nya behovet och det ökade intresset för kläder klirr i kassan.

PwC konstaterar att läkemedlen “skapar en ny konsument”, och att en betydande andel av användarna redan lägger mer pengar på klädkonsumtion.

I takt med att användarbasen växer blir effekten mer påtaglig.

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Höginkomsttagare dominerar användningen

Användningen av GLP‑1‑läkemedlen är ojämnt fördelad mellan inkomstgrupper. Endast omkring sex procent av låginkomsttagarna använder viktminskningsläkemedlen jämfört med 20 procent i höginkomstgrupperna.



Det innebär att en stor del av de nya klädköpen kommer från konsumenter som redan har hög köpkraft och som nu ökar sin konsumtion ytterligare när garderoben behöver bytas ut.

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