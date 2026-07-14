Patent- och marknadsdomstolen river upp Bankomat AB:s varumärkesskydd för uttagsautomater och häver även registreringen av företagsnamnet. Domstolen går på Googles linje i tvisten som pågått sedan 2024.
Bankomat är för känt – förlorar tvist mot amerikanska jätten
Bakgrunden är att Bankomat AB år 2024 stämde Google LLC, Alphabet Inc och Google Sweden vid Stockholms tingsrätt för varumärkesintrång.
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Bankomat yrkade att Google vid vite om tio miljoner kronor skulle förbjudas att använda ordet ”Bankomat” som svensk översättning av engelska termer som ATM och cash machine i sina översättningstjänster, skrev Dagens Juridik då.
Bolaget hävdade att kännetecknet var känt och att Googles användning skadade dess särskiljningsförmåga, och pekade även på att konkurrenter som Euronet använt Google Translate för att rättfärdiga eget bruk av ordet.
Bankomat uppgav i stämningen att man mellan 2019 och andra kvartalet 2024 investerat omkring 37 miljoner kronor i varumärket genom marknadsföring.
Varit känt i 50 års tid
Google svarade genom att i stället yrka att Bankomats varumärken och företagsnamn skulle hävas, med hänvisningen att ordet saknar ursprunglig särskiljningsförmåga och förekommit i 49 ordböcker och lexikon sedan 1973.
Domstolen har nu gått på Googles linje.
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Både ord- och figurvarumärket Bankomat hävs för finansiell verksamhet respektive uttagsautomater, och företagsnamnet Bankomat AB hävs helt, skriver Dagens Juridik.
Domstolen konstaterar att ordet blivit en allmän beteckning för uttagsautomater, bland annat med stöd av en marknadsundersökning från 2022. Delar av varumärkesskyddet, bland annat för betal- och kreditkort samt försäkringsverksamhet, finns dock kvar.
Utgången blir kostsam för Bankomat AB, som ska betala rättegångskostnader på totalt drygt 7,6 miljoner kronor till de fem Google-bolagen i Sverige, USA och Irland.
Krympande marknad
Tvisten kommer samtidigt som svenska uttagsautomater diskuteras i andra sammanhang.
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Bankomat AB, som ägs av de fem storbankerna, har uppgett att antalet automater minskat med nästan 40 procent på tio år i takt med fallande kontantanvändning, och att ytterligare 100–150 automater kan försvinna de närmaste åren, enligt Dagens PS.
Samtidigt har konkurrenten Kontanten nyligen börjat ta ut avgifter för kontantuttag i sina cirka 450 automater, medan uttag i Bankomats blå automater fortsatt är avgiftsfria.