Rekordmånga passagerare, växande flotta och ett starkt linjenät. Ändå kan flygbolaget airBaltic behöva nytt statligt stöd för att överleva. Fallet illustrerar en gammal sanning i flygbranschen: fulla flygplan är ingen garanti för lönsamhet.
Flygbolaget fyller planen – men kassan ekar tom
Under första kvartalet 2026 redovisar flygbolaget airBaltic sitt högsta passagerarantal någonsin för perioden. Totalt flög omkring 1,5 miljoner resenärer med bolaget, varav drygt 1,04 miljoner i det egna linjenätet. Jämfört med samma kvartal i fjol innebär det nära 11 procent fler passagerare och intäkter som stiger till cirka 149 miljoner euro.
Trots detta skjuter förlusten i höjden, rapporterar Flygtorget. Nettresultatet för kvartalet landar på minus 70,1 miljoner euro, mer än dubbelt så mycket som 2025. En del av kärnverksamheten förbättras – justerad EBITDAR vänder från minus till en mindre vinst – men vinsten i driften äts upp av höga finansieringskostnader, valutaeffekter och fortsatt kostnadsinflation.
Regeringen sätter press
Lettlands premiärminister Evika Siliņa har varnat för att airBaltic sannolikt inte klarar sig utan nytt kapital, antingen från investerare eller från staten. För att säkra likviditeten över sommaren har parlamentet godkänt ett kortfristigt statligt lån på 30 miljoner euro, som ska återbetalas redan i slutet av augusti.
Signalvärdet är tydligt: bolaget är strategiskt viktigt för Lettlands ekonomi och infrastruktur – men ytterligare stöd kommer inte utan en trovärdig affärsplan. I den politiska debatten nämns möjliga framtida kapitalbehov i storleksordningen 100–150 miljoner euro, men än så länge handlar det om scenarier snarare än konkreta beslut.
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Kreditvarning från Fitch
Samtidigt höjer kreditvärderingsinstitutet Fitch varningsflagg. Bolagets långsiktiga kreditbetyg ligger på nivån CCC− och både flygbolaget och dess obligationslån har placerats på bevakningslistan Rating Watch Negative. Det innebär att risken bedöms som förhöjd för att airBaltic kan hamna i likviditetsproblem eller behöva omförhandla skulder om inte nytt kapital tillförs.
Fitch pekar framför allt på ett högt skuldläge, omfattande leasingåtaganden och försvagade nyckeltal under 2025 och 2026. Kombinationen av ökade kostnader, skuldbörda och geopolitisk osäkerhet gör bolaget känsligt för nya störningar.
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Växande A220-flotta
Operativt fortsätter airBaltic att expandera. Bolaget har under de senaste åren byggt upp en ren Airbus A220-300-flotta och räknar med 56 flygplan av typen i drift under 2026. Maskinerna används både i det egna linjenätet och hyrs ut via ACMI-avtal – flygplan med besättning – till andra bolag, bland annat inom Lufthansa-koncernen.
Den nye vd:n Erno Hildén, med bakgrund i SAS och Finnair, beskriver 2026 som året då hela A220-flottan ska kunna användas utan större begränsningar kopplade till motorproblem. På längre sikt ligger en ambitiös plan om att växa mot närmare 100 A220 kring 2032, men på kort sikt är fokus att stabilisera ekonomin.
Fulla plan räcker inte
airBaltic visar tydligt att beläggningsgrad och passagerarrekord inte räcker för att skapa lönsamhet. För ett flygbolag avgörs resultatet av yield, bränsle- och leasingkostnader, skuldsättning och hur effektivt flottan används över dygnet.
Många bolag fyller planen med kampanjpriser. Om intäkterna per stol blir för låga eller kostnaderna för höga bidrar varje extra passagerare bara marginellt till resultatet. Därför har flera europeiska flygbolag skruvat upp satsningen på tilläggstjänster, lojalitetsprogram och uthyrning av kapacitet – affärsben som ofta ger högre marginaler än själva biljetten.
airBaltic fyller planen och bygger ett starkt linjenät. Men det är kassaflödet, inte kabinfaktorn, som avgör om bolaget kan lyfta även finansiellt de kommande åren.
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