Flygbolaget fyller planen – men kassan ekar tom

Kreditvarning från Fitch

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Samtidigt höjer kreditvärderingsinstitutet Fitch varningsflagg. Bolagets långsiktiga kreditbetyg ligger på nivån C C C − CCC- CCC− och både flygbolaget och dess obligationslån har placerats på bevakningslistan Rating Watch Negative. Det innebär att risken bedöms som förhöjd för att airBaltic kan hamna i likviditetsproblem eller behöva omförhandla skulder om inte nytt kapital tillförs.

Fitch pekar framför allt på ett högt skuldläge, omfattande leasingåtaganden och försvagade nyckeltal under 2025 och 2026. Kombinationen av ökade kostnader, skuldbörda och geopolitisk osäkerhet gör bolaget känsligt för nya störningar.

Airbus A220-300 utgör hela airBaltics flygplansflotta och används både på egna linjer och i uthyrningsverksamhet. Foto: Air Baltic

Växande A220-flotta

Operativt fortsätter airBaltic att expandera. Bolaget har under de senaste åren byggt upp en ren Airbus A220-300-flotta och räknar med 56 flygplan av typen i drift under 2026. Maskinerna används både i det egna linjenätet och hyrs ut via ACMI-avtal – flygplan med besättning – till andra bolag, bland annat inom Lufthansa-koncernen.

Den nye vd:n Erno Hildén, med bakgrund i SAS och Finnair, beskriver 2026 som året då hela A220-flottan ska kunna användas utan större begränsningar kopplade till motorproblem. På längre sikt ligger en ambitiös plan om att växa mot närmare 100 A220 kring 2032, men på kort sikt är fokus att stabilisera ekonomin.

Fulla plan räcker inte

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airBaltic visar tydligt att beläggningsgrad och passagerarrekord inte räcker för att skapa lönsamhet. För ett flygbolag avgörs resultatet av yield, bränsle- och leasingkostnader, skuldsättning och hur effektivt flottan används över dygnet.

Många bolag fyller planen med kampanjpriser. Om intäkterna per stol blir för låga eller kostnaderna för höga bidrar varje extra passagerare bara marginellt till resultatet. Därför har flera europeiska flygbolag skruvat upp satsningen på tilläggstjänster, lojalitetsprogram och uthyrning av kapacitet – affärsben som ofta ger högre marginaler än själva biljetten.

airBaltic fyller planen och bygger ett starkt linjenät. Men det är kassaflödet, inte kabinfaktorn, som avgör om bolaget kan lyfta även finansiellt de kommande åren.