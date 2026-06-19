Rea på guld? Därför rasar priset trots inflationsoron

Guldterminerna för augusti föll till 4 046 dollar per uns, den lägsta nivån sedan november. Bara den här veckan har guldet gått ned 6,3 procent, vilket gör det till den svagaste perioden sedan mitten av mars då priset föll 9,62 procent.

Raset sammanfaller med att investerare oroar sig för att energipriserna – drivna av konflikten kopplad till Iran – ska tvinga Fed att höja räntorna senare i år eller hålla dem höga längre än väntat. Inflationen i USA steg i maj i den snabbaste takten på tre år, framför allt på grund av dyrare energi.

Handlare ser en växande risk för en räntehöjning

Inför Kevin Warshs första möte väntas Fed lämna räntan oförändrad på 3,50–3,75 procent. Men marknaden räknar med en ökad risk för en räntehöjning senare i år, rapporterar CNBC.



Terminspriserna visar 67 procents sannolikhet för en höjning till december enligt CME:s FedWatch-verktyg.

När räntorna stiger förlorar guldet sin attraktionskraft. Metallen ger ingen avkastning, och kapitalet söker sig i stället till räntebärande tillgångar. Det är en av huvudorsakerna till att guldpriset rasar så snabbt.



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Trendbrott tynger guldpriset

Guldpriset bröt i veckan under sitt 200‑dagars glidande medelvärde för första gången sedan september 2023. Citigroup beskriver rörelsen som en tydlig säljsignal.

Banken har haft en försiktig syn på guld sedan kriget eskalerade i mars, delvis på grund av högre energikostnader kopplade till störningar kring Hormuzsundet.



Samtidigt ser Citi fortsatt stöd för guldet på längre sikt genom geopolitisk fragmentering, växande skulder och centralbankers fortsatta köp.

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Investerare lämnar ”debasement trade”

JPMorgan ser nu hur investerare drar sig ur den så kallade debasement trade, där guld och bitcoin köps som skydd mot urholkad köpkraft.



Banken beskriver hur guld-ETF:er haft stora utflöden (omkring 20 miljarder dollar under veckan till 5 juni), samtidigt som futurespositioner avvecklas. Bitcoin-ETF:er visar samma mönster.



I terminsmarknaden fortsätter investerare att minska sin exponering. JPMorgan beskriver hur avvecklingen av guldpositioner tog fart redan i slutet av februari och har fortsatt i jämn takt sedan mitten av april.

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