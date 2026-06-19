Hormuz kan släppa lös en oljevåg – marknaden håller andan

Oljepriserna föll kraftigt när USA och Iran offentliggjorde avtalet som öppnar Hormuzsundet och förlänger vapenvilan med 60 dagar. Brent föll till 77,64 dollar och WTI till 74,58 dollar.



Det innebar ett tapp på nästan 19 procent från toppnivåerna dagarna före avtalet, då Brent låg kring 95 dollar och WTI runt 92.

Dagen efter ligger priserna i stort sett stilla. Brent rör sig kring 80 dollar och WTI runt 75–76 dollar.

Marknaden väntar nu på vad som händer när exporten genom Hormuz faktiskt börjar öka.

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Oljepriserna står still – men marknaden är på helspänn

Trots att oljepriserna stabiliserats är marknaden långt ifrån lugn. Handlare följer hur snabbt exporten kan stiga när sanktionerna mot Iran lättas och trafiken genom Hormuz normaliseras, skriver OilPrice.



Osäkerheten förstärks av att det ännu inte är klart om Iran faktiskt har börjat öppna sundet, enligt Bloomberg/Yahoo Finance.



Om avtalet visar sig vara mindre förankrat än vad marknaden tror kan riskpremien snabbt komma tillbaka och lyfta priserna.



Men om Hormuz öppnas fullt och de väntande volymerna börjar röra sig ut ur Gulfen kan ett snabbt växande utbud i stället pressa priserna nedåt.

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IEA varnar för ett snabbt växande överskott

Enligt IEA:s senaste prognos, återgiven av OilPrice, står oljemarknaden inför ett tydligt skifte. Myndigheten räknar med att den globala produktionen ökar med åtta miljoner fat per dag fram till 2027, medan efterfrågan bara stiger med två.



Det öppnar för ett överskott på mer än fem miljoner fat per dag.

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Bedömningen bygger på att exporten från Mellanöstern normaliseras när blockaden mot Iran lyfts och trafiken genom Hormuz kommer i gång igen.



IEA påpekar också att konflikten tidigare stoppade mer än 14 miljoner fat per dag av regionens produktion och export.

Miljontals fat väntar på att lämna Gulfen

Stora volymer ligger redan redo. Över 90 miljoner fat icke‑iransk råolja och ytterligare omkring 70 miljoner fat iransk olja väntar på att lämna regionen. När trafiken släpps på kan dessa volymer nå marknaden på kort tid.



Terminsmarknaden har redan reagerat. Dubai- och Murban‑kontrakten har gått in i contango, vilket signalerar att handlare räknar med större tillgång längre fram och lägre priser på kort sikt.

Samtidigt betonar flera marknadsaktörer att utvecklingen fortfarande är beroende av hur snabbt avtalet genomförs i praktiken. Om exportflödena återhämtar sig långsammare än väntat eller om vapenvilan bryts kan oljepriserna åter stiga snabbt.

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