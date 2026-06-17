Centralbanker tar hem sitt guld när världen skakar

Enligt undersökningen, som genomfördes mellan februari och maj och bygger på svar från 74 centralbanker, ser de monetära myndigheterna fortfarande guld som ett centralt skydd mot inflation, geopolitiska chocker och valutarisk, trots det senaste prisfallet under Iran-konflikten.

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Nära nio av tio svarande väntar sig att de globala centralbanksreserverna av guld ökar det kommande året, medan 45 procent räknar med att de egna innehaven växer.

Bara en procent tror på minskade reserver.

Mer lagring på hemmaplan

En allt större andel väljer också att lagra guldet hemma snarare än hos exempelvis Bank of England eller Federal Reserve i New York.

Andelen som ökade sin inhemska lagring det senaste året steg till 9 procent, från 5 procent året innan.

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Drivkraften är försämrade geopolitiska relationer. Rysslands invasion av Ukraina och den efterföljande frysningen av omkring 300 miljarder dollar i ryska tillgångar har skärpt oron för hur åtkomliga reserver utomlands egentligen är.

”Rädslan för att tillgångarna inte går att komma åt utomlands driver sedan 2022 vissa centralbanker att ta hem guld”, säger UBS-analytikern Giovanni Staunovo till CNBC.