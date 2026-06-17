Allt fler centralbanker väljer att förvara sitt guld på hemmaplan i stället för utomlands, samtidigt som de planerar att fortsätta köpa ädelmetallen. Det framgår av World Gold Councils årliga undersökning av centralbankernas guldreserver.
Centralbanker tar hem sitt guld när världen skakar
Enligt undersökningen, som genomfördes mellan februari och maj och bygger på svar från 74 centralbanker, ser de monetära myndigheterna fortfarande guld som ett centralt skydd mot inflation, geopolitiska chocker och valutarisk, trots det senaste prisfallet under Iran-konflikten.
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Nära nio av tio svarande väntar sig att de globala centralbanksreserverna av guld ökar det kommande året, medan 45 procent räknar med att de egna innehaven växer.
Bara en procent tror på minskade reserver.
Mer lagring på hemmaplan
En allt större andel väljer också att lagra guldet hemma snarare än hos exempelvis Bank of England eller Federal Reserve i New York.
Andelen som ökade sin inhemska lagring det senaste året steg till 9 procent, från 5 procent året innan.
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Drivkraften är försämrade geopolitiska relationer. Rysslands invasion av Ukraina och den efterföljande frysningen av omkring 300 miljarder dollar i ryska tillgångar har skärpt oron för hur åtkomliga reserver utomlands egentligen är.
”Rädslan för att tillgångarna inte går att komma åt utomlands driver sedan 2022 vissa centralbanker att ta hem guld”, säger UBS-analytikern Giovanni Staunovo till CNBC.
Köper mer under längre tid
Mönstret bekräftar en längre trend. Under första kvartalet köpte centralbankerna netto 244 ton guld, en ökning med tre procent jämfört med samma period i fjol enligt World Gold Council.
I spetsen syns Kina, Indien och Polen, som bygger ut sina reserver för att stärka motståndskraften mot yttre chocker.
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Till skillnad från statsobligationer eller utländska valutor saknar fysiskt guld motpartsrisk, det kan inte frysas med ett knapptryck.
Goldman Sachs förutspår att köpen bara kommer att öka, särskilt bland länder som inte är amerikanska Nato-allierade.
Guldpriset dalar
Samtidigt har själva guldpriset rört sig åt motsatt håll. Ädelmetallen är på väg mot sitt svagaste kvartal på nära tio år och har tappat mer än 20 procent sedan kriget mellan Israel och Iran bröt ut.
Stigande amerikanska ränteförväntningar, väntade börsnoteringar av bolag som SpaceX, OpenAI och Anthropic samt utflöden ur guldbackade börshandlade fonder pressar priset.
Flera centralbanker, bland dem Turkiet och Ryssland, har dessutom sålt av delar av sina reserver av likviditets- och statsfinansiella skäl.
Trots nedgången fortsätter världens centralbanker som grupp att vara nettoköpare av guld på lång sikt.