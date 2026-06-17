Hittade guldklimp på 72 kilo – 3 cm under ytan

Priset på guld har rusat kraftigt i flera år och är, trots årets djupa ras, värt över 4300 dollar per uns. En ökning på över 120 procent på bara tre år. Prisökningen har medfört att intresset för guld ökar tillsammans med intresset för historiens mest märkvärdiga guldfynd.

Två män snubblade över en guldklimp som krossade rekord och som än idag fortsätter att fascinera guldintresserade. Det handlar om en guldskatt vars värde har skjutit i höjden på ett sätt som få tillgångar kan matcha över tid.

Världens största guldfynd

Gruvarbetarna John Deason och Richard Oates, ursprungligen från Cornwall, letade efter lyckan nära Moliagul i delstaten Victoria. Den 5 februari 1869 stötte Deason på något hårt intill rötterna av ett träd. Det visade sig vara en gigantisk guldklimp, inkapslad i kvarts, som låg bara tre centimeter under markytan, tidigare rapporterat i Dagens PS.

Fyndet, som senare döptes till ”Welcome Stranger”, hade en nettovikt på svindlande 72,02 kilo. När männen skulle bända upp skatten bröts först handtaget på hackan, och en kofot fick till slut rädda miljonvinsten.

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Från bysmed till Bank of England

Klimpens enorma storlek ställde dock till med omedelbara logistiska problem. Det fanns helt enkelt inga vågar i området som klarade av att hantera en 61 centimeter lång guldklimp. Lösningen blev drastisk: en lokal bysmed fick bryta sönder den i tre delar på ett städ.

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Därför hann originalet aldrig fotograferas innan det smältes ner till tackor och skeppades till Bank of England. Idag återstår endast replikor av den historiska skatten.

Makalös värdeökning för jättelik guldklimp

När Deason och Oates löste in guldet hos London Chartered Bank i Dunolly värderades det till runt 10 000 pund. Männen fick till slut ut 9 381 pund, vilket gjorde dem omedelbart förmögna.

”Det är en fantastisk historia om två killar som omedelbart blev otroligt rika. På den tiden hände inte sånt”, konstaterar experten John Tully till BBC.

Värdeutvecklingen sedan dess visar guldets historiska styrka som tillgångsslag. År 2019 uppskattade BBC värdet till cirka 2 miljoner pund. Med dagens guldpriser skulle de 72 kilona rent guld representera över 90 miljoner kronor.