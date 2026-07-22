Kinesisk jätte vill köpa Mediamarkt – kan stoppas av EU

Den kinesiska e-handelsjätten JD.com vill köpa den tyska hemelektronikkedjan Ceconomy, som äger Mediamarkt och Saturn.

Men det är en affär som inom de närmaste dagarna väntas stöta på patrull från EU-kommissionen.

Det uppger personer med insyn i ärendet för Reuters.

Kan ha gynnats av statligt stöd

Invändningarna utfärdas inom ramen för EU:s förordning om utländska subventioner, Foreign Subsidies Regulation (FSR), och innebär att kommissionen redovisar varför de har vissa reservationer kring affären.

Om bolaget inte lyckas bemöta kritiken eller erbjuder tillräckliga åtgärder riskerar affären att stoppas.

EU inledde i maj en fördjupad granskning av det omkring 2,5 miljarder dollar stora uppköpet.

Kommissionen misstänker att JD.com kan ha gynnats av statliga kinesiska stöd i form av förmånliga lån, skattelättnader och bidrag, vilket kan ha gjort det möjligt att lägga ett högre bud på Ceconomy än vad som annars hade varit möjligt.

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