JD.com tros, precis som många andra kinesiska företag, ha fått stora statliga stöd i Kina. Det kan nu stoppa deras bud på tysk storkoncern.
Kinesisk jätte vill köpa Mediamarkt – kan stoppas av EU
Den kinesiska e-handelsjätten JD.com vill köpa den tyska hemelektronikkedjan Ceconomy, som äger Mediamarkt och Saturn.
Men det är en affär som inom de närmaste dagarna väntas stöta på patrull från EU-kommissionen.
Det uppger personer med insyn i ärendet för Reuters.
Kan ha gynnats av statligt stöd
Invändningarna utfärdas inom ramen för EU:s förordning om utländska subventioner, Foreign Subsidies Regulation (FSR), och innebär att kommissionen redovisar varför de har vissa reservationer kring affären.
Om bolaget inte lyckas bemöta kritiken eller erbjuder tillräckliga åtgärder riskerar affären att stoppas.
EU inledde i maj en fördjupad granskning av det omkring 2,5 miljarder dollar stora uppköpet.
Kommissionen misstänker att JD.com kan ha gynnats av statliga kinesiska stöd i form av förmånliga lån, skattelättnader och bidrag, vilket kan ha gjort det möjligt att lägga ett högre bud på Ceconomy än vad som annars hade varit möjligt.
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Inga kommentarer från EU
JD.com bekräftar att bolaget väntar sig ett så kallat ”statement of grounds”, men beskriver det som ett normalt steg i granskningsprocessen.
Bolaget uppger samtidigt att det fortfarande räknar med att affären ska kunna slutföras under andra halvåret 2026.
EU-kommissionen har inte velat kommentera uppgifterna.
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Skulle ge tillgång till europeisk marknad
Om affären går igenom får JD.com tillgång till Ceconomys butikskedjor Mediamarkt och Saturn, vilket skulle ge den kinesiska koncernen en betydligt starkare närvaro på den europeiska marknaden.
Granskningen sker samtidigt som EU skärper reglerna för e-handelsimport från länder utanför unionen. Tidigare i juli infördes en tull på tre euro för lågvärdiga paket som tidigare varit undantagna från avgifter.
Ytterligare hanteringsavgifter väntas också införas som en del av unionens arbete mot vad den beskriver som snedvriden konkurrens från kinesiska e-handelsaktörer som Shein, Temu och AliExpress.
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