Ryssland går 260 miljarder back på kriget: "Har inte oändliga reserver"

Rysslands kostnader för kriget i Ukraina är på väg att överstiga årets budget med minst 2 000 miljarder rubel.

Det motsvarar i runda slängar hela 260 miljarder kronor.

Enligt interna finansdepartementsdokument försöker regeringen nu hitta omfattande besparingar inom andra delar av statsbudgeten för att finansiera de växande militära utgifterna.

Uppmanas att frysa utgifterna

Redan i februari varnade finansminister Anton Siluanov för att överskridandet i ett mer negativt scenario kan uppgå till det dubbla.

Samtidigt bedömer finansdepartementet att liknande kostnadsökningar väntar även under 2027 och 2028, skriver Financial Times.

För att skapa utrymme har regeringen uppmanats att frysa eller minska utgifter utanför försvarsområdet.

Förslaget omfattar besparingar på nära 3 000 miljarder rubel i år, med ännu större neddragningar de kommande åren.

ANNONS

Läs mer: EU varnar: ”Vi får inte gå i Rysslands fälla”. Dagens PS