Det kostar att hålla igång ett krig. Det har Ryssland blivit varse sedan krigsbudgeten visar ett rejält underskott.
Ryssland går 260 miljarder back på kriget: "Har inte oändliga reserver"
Rysslands kostnader för kriget i Ukraina är på väg att överstiga årets budget med minst 2 000 miljarder rubel.
Det motsvarar i runda slängar hela 260 miljarder kronor.
Enligt interna finansdepartementsdokument försöker regeringen nu hitta omfattande besparingar inom andra delar av statsbudgeten för att finansiera de växande militära utgifterna.
Uppmanas att frysa utgifterna
Redan i februari varnade finansminister Anton Siluanov för att överskridandet i ett mer negativt scenario kan uppgå till det dubbla.
Samtidigt bedömer finansdepartementet att liknande kostnadsökningar väntar även under 2027 och 2028, skriver Financial Times.
För att skapa utrymme har regeringen uppmanats att frysa eller minska utgifter utanför försvarsområdet.
Förslaget omfattar besparingar på nära 3 000 miljarder rubel i år, med ännu större neddragningar de kommande åren.
Sätter press på statsfinanserna
Utvecklingen sätter ytterligare press på ryska statsfinanser.
Trots att nästan 40 procent av årets budget redan går till försvar och säkerhet uppgick budgetunderskottet under årets fyra första månader till 5 900 miljarder rubel.
Det är det största underskottet sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022.
”Våra reserver är inte oändliga. Vi kan inte tillåta några svaga punkter i våra finanser medan sådana stora förändringar pågår i världen”, säger Anton Siluanov, enligt FT.
Tillväxten saktar in
Högre oljepriser till följd av kriget mellan Iran och Israel har visserligen stärkt statens energirelaterade intäkter, men effekten motverkas av en stark rubel och ökade statliga stödåtgärder för att hålla nere inhemska bränslepriser.
Samtidigt mörknar den ekonomiska bilden. Rysslands ekonomidepartement har sänkt tillväxtprognosen för 2026 till endast 0,4 procent.
Flera ekonomer pekar ut statsbudgeten som den mest kritiska frågan för den ryska ekonomin framöver, samtidigt som osäkerheten växer kring framtida skattehöjningar och möjligheten att sänka räntorna.
Kriget slukar hela budgeten
Även inom det politiska etablissemanget hörs nu kritiska röster.
Vissa parlamentariker varnar för att de omfattande krigsutgifterna tränger undan investeringar, sociala satsningar och annan ekonomisk utveckling.
Enligt bedömare prioriteras finansieringen av kriget nu framför i stort sett alla andra offentliga utgifter.
