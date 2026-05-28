Rubeln är starkare än på flera år. Det skapar huvudbry för Vladimir Putin som vill hålla sin krigsekonomi igång.
Rubeln går som tåget – det skapar problem för Putin
Den ryska rubeln har stärkts kraftigt under våren och nått sin högsta nivå mot dollarn på över tre år.
Sedan mitten av mars har rubeln stigit med över 20 procent mot både dollarn och euron.
Utvecklingen skapar nya problem för Rysslands redan hårt pressade krigsekonomi när kriget i Ukraina går in på sitt femte år.
Blir ett stort problem
Uppgången har drivits av ökade exportintäkter från energi efter den globala energikris som följde på konflikten mellan USA, Israel och Iran.
Samtidigt har höga räntor och svag import bidragit till att stärka den ryska valutan ytterligare.
En stark valuta ses normalt som ett tecken på ekonomisk styrka, men för Ryssland har utvecklingen blivit ett växande bekymmer, skriver Financial Times.
Landets ekonomi är starkt beroende av export, och när rubeln stiger blir ryska varor dyrare på världsmarknaden.
Har begränsat importen
Särskilt hårt drabbas exportsektorer utanför olje- och gasindustrin.
Företrädare för ryska näringslivet varnar för att export av stål, gödselmedel, spannmål och andra råvaror blivit betydligt mindre konkurrenskraftig.
Även president Vladimir Putin har beskrivit den starka rubeln som ett problem för ekonomin. Samtidigt oroar sig företag för att staten ska försöka kompensera minskade exportintäkter genom högre skatter.
Bakom valutauppgången ligger också strukturella förändringar i den ryska ekonomin. Sanktionerna har kraftigt begränsat importen och stängt flera vägar för kapital att lämna landet.
Hög styrränta
Resultatet är att Ryssland säljer betydligt mer utomlands än vad ekonomin importerar.
Den ryska centralbanken har dessutom hållit styrräntan på höga nivåer för att bekämpa inflationen.
Räntan ligger nu på 14,5 procent, vilket fortfarande är mycket högt trots att inflationen bromsat in jämfört med förra året.
Samtidigt ökar pressen på statsbudgeten. Eftersom energiexporten prissätts i dollar innebär en starkare rubel att inkomsterna blir mindre värda när de växlas tillbaka till rysk valuta.
Varnar för budgetunderskott
Enligt ryska ekonomer riskerar staten därför ett betydande budgetunderskott senare under året.
Trots problemen bedömer analytiker att ryska myndigheter än så länge inte är beredda att ingripa direkt för att försvaga rubeln.
Centralbanken har hittills försvarat en flytande växelkurs som ett sätt att hantera ekonomiska chocker och sanktioner.
