Rubeln går som tåget – det skapar problem för Putin

Den ryska rubeln har stärkts kraftigt under våren och nått sin högsta nivå mot dollarn på över tre år.

Sedan mitten av mars har rubeln stigit med över 20 procent mot både dollarn och euron.

Utvecklingen skapar nya problem för Rysslands redan hårt pressade krigsekonomi när kriget i Ukraina går in på sitt femte år.

Läs mer: Nu ska Ryssland skydda sig mot drönare genom privata luftvärn. Dagens PS

Blir ett stort problem

Uppgången har drivits av ökade exportintäkter från energi efter den globala energikris som följde på konflikten mellan USA, Israel och Iran.

Samtidigt har höga räntor och svag import bidragit till att stärka den ryska valutan ytterligare.

En stark valuta ses normalt som ett tecken på ekonomisk styrka, men för Ryssland har utvecklingen blivit ett växande bekymmer, skriver Financial Times.

ANNONS

Landets ekonomi är starkt beroende av export, och när rubeln stiger blir ryska varor dyrare på världsmarknaden.

Läs mer: EU varnar: ”Vi får inte gå i Rysslands fälla”. Dagens PS