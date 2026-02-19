Vad händer med regimen i Ryssland om kriget i Ukraina avslutas? För Vladimir Putin kan det vara en fråga som han helst inte vill tänka på.
Fredsavtal kan bli slutet för Putin: "Han är rädd för fred"
Efter fyra år av fullskaligt krig i Ukraina står Vladimir Putin inför ett växande dilemma.
De ryska styrkorna har haft svårt att uppnå avgörande framgångar på slagfälte – men ett fredsavtal riskerar att skapa politisk och ekonomisk turbulens på hemmaplan.
Det får nu tidskriften The Economist att hävda att Vladimir Putin är ”rädd för fred”.
Svårt att ta territorium
Trots intensiva strider i östra Ukraina har de ryska framryckningarna varit begränsade.
I Donetskregionen, som varit huvudfokus, har territoriala vinster varit små i förhållande till krigets längd och kostnader.
Den teknologiska utvecklingen, särskilt användningen av drönare, har skapat en bred zon längs fronten där truppsamlingar snabbt blir sårbara mål.
Även när ryska enheter lyckas bryta igenom är det svårt att utnyttja framgångarna.
Försvarsindustrin dominerar helt
Samtidigt ökar pressen på den ryska krigsmaskinen.
Förlusterna uppges nu överstiga nyrekryteringen. Rekryter lockas främst med höga ersättningar snarare än patriotisk övertygelse, och kostnaderna för signeringsbonusar och kompensation till familjer har stigit kraftigt.
Försvarsutgifterna motsvarar omkring åtta procent av BNP och utgör en betydande del av budgetunderskottet.
Övriga delar av ekonomin visar tecken på avmattning, samtidigt som oljeintäkterna är osäkra.
Skulle kunna leda till instabilitet för regimen
Fredsamtal i Genève har väckt förhoppningar om en möjlig lösning, särskilt efter signaler om att Donald Trump kan trycka på för territoriella eftergifter från Ukrainas sida.
Men Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har begränsat handlingsutrymme att avstå strategiskt viktiga områden.
USA:s direkta finansiering av kriget har minskat kraftigt, men europeiskt stöd har samtidigt ökat.
Ett fredsavtal skulle heller inte nödvändigtvis innebära stabilitet för Kreml.
Ekonomin lär få det tufft
En omställning från krigsekonomi till fredsekonomi riskerar att utlösa recession när resurser ska omfördelas och soldater återintegreras i samhället.
Missnöjda veteraner har historiskt spelat en destabiliserande roll i Ryssland.
Putin står därmed inför ett val utan enkla utvägar. Att fortsätta kriget innebär växande ekonomiska och mänskliga kostnader.
Att avsluta det utan tydlig seger kan underminera hans ställning och ifrågasätta hans historiska arv. I detta strategiska dödläge fortsätter konflikten, medan priset för Ryssland gradvis stiger, menar The Economist.
Läs mer: Kakaopriset rasar – länder tvingas kapa betalning till bönder. Dagens PS