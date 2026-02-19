Fredsavtal kan bli slutet för Putin: "Han är rädd för fred"

Håll dig uppdaterad med dagliga ekonominyheter i Realtids nyhetsbrev

Efter fyra år av fullskaligt krig i Ukraina står Vladimir Putin inför ett växande dilemma.

De ryska styrkorna har haft svårt att uppnå avgörande framgångar på slagfälte – men ett fredsavtal riskerar att skapa politisk och ekonomisk turbulens på hemmaplan.

Det får nu tidskriften The Economist att hävda att Vladimir Putin är ”rädd för fred”.

Svårt att ta territorium

Trots intensiva strider i östra Ukraina har de ryska framryckningarna varit begränsade.

I Donetskregionen, som varit huvudfokus, har territoriala vinster varit små i förhållande till krigets längd och kostnader.

Den teknologiska utvecklingen, särskilt användningen av drönare, har skapat en bred zon längs fronten där truppsamlingar snabbt blir sårbara mål.

Även när ryska enheter lyckas bryta igenom är det svårt att utnyttja framgångarna.