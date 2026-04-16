Putin kräver svar: Ekonomin går sämre än väntat

Han kräver omedelbara åtgärder för att sätta igång tillväxten i sitt andra offentliga klagomål på ekonomin under samma månad.

Läs även:

Rysslands ekonomi vägrar att dö

Den ryska ekonomin var på fallrepet och planerade stora nedskärningar innan oljepriserna rusade till följd av kriget i Iran. Nu har man fått välbehövliga tillskott i statskassan när oljeexporten i landet överträffar tidigare månader.

Men nya siffror från ryska myndigheter visar att BNP backar med 1,8 procent i början av året, jämfört med samma period 2025 – trots att centralbanken väntat sig en tillväxt på 1,6 procent.

Putin kräver svar

Myndigheterna förklarar delar av nedgången med kalendern och att januari och februari hade färre arbetsdagar än fjolåret. Med det i åtanke låg ekonomin stilla. Förklaringen imponerade inte på presidenten, uppger Moscow Times.

”Detta är givetvis objektiva omständigheter, men det står klart att de är långt ifrån de enda faktorer som avgör landets affärs- och investeringsaktivitet”, sade han och pekade på nedgångar inom tillverkningsindustrin, den totala industriproduktionen och byggsektorn. Den sistnämnda sektorn föll 16 respektive 14 procent i januari och februari.

Dåligt första kvartal för olja och gas

Rysslands ekonomi saktar ner till följd av fallande investeringar, svag affärsaktivitet och sjunkande olje- och gasintäkter, vilket hotar budgetstabiliteten.

Under första kvartalet föll energiintäkterna med 45 procent, samtidigt som statliga utgifter ökade med 17 procent. Nu återstår det att se om dagens höga gas- och oljepriser räcker för att rädda upp underskottet på längre sikt. Trots högre oljepriser spås BNP-tillväxten stanna kring 1 procent i år.

Centralbankens indikatorer visar på krympande tillväxt, och finansiella flöden minskar i de flesta sektorer. Den militära produktionen dränerar resurser från civila industrier, där produktionen av konsumtionsvaror avtar. Ekonomer varnar för att höga räntor och minskade vinster hämmar framtida investeringar.

Höga räntor kvarstår

Den ryska centralbanken signalerar en fortsatt stram penningpolitik, vilket pressar företagens möjlighet till att ta in kapital.

Även om kriget i Ukraina skulle upphöra, kvarstår djupa strukturella problem i den ryska ekonomin. Kompetensflykten har skapat ett dränerat humankapital, och raserade institutioner samt ett sargat förtroende för staten som gör det svårt att ställa tillbaka ekonomin från militärdriven resursfördelning till en hållbar och produktiv tillväxt i den privata sektorn.