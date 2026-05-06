USA hotar EU: Kan helt lämna handelsavtalet

Det handelsavtal som slöts i juli förra året har ännu inte ratificerats av EU, och Donald Trump har anklagat blocket för att dra ut på processen. Nu understryker USA:s EU-ambassadör Andrew Puzde hotet i en intervju med Bloomberg Television.

”Om vi inte ser några betydande framsteg tror jag att man bör vänta sig de nya tullarna relativt snart, säger Puzder.

Han upprepar presidentens kritik mot EU:s passivitet och hänvisar till att nio månader förflutit utan åtgärder från unionens sida.

”Vad presidenten sade var: ’Titta, det här har pågått tillräckligt länge'”, säger Puzder.

Bryter mot det ursprungliga avtalet

Enligt det ursprungliga handelsavtalet gick EU med på att slopa avgifter på amerikanska industrivaror, i utbyte mot ett tulltak på 15 procent på de flesta europeiska produkter inklusive fordon.

En biltull på 25 procent skulle därmed direkt bryta mot det taket.

EU:s handelskommissionär Maros Sefcovic meddelade under tisdagen att unionen vill att avtalets huvuddelar ska vara på plats senast i juli, och att USA måste respektera sina åtaganden. Men Puzder avfärdar den tidsplanen.

”Jag vet inte om juli räcker. Presidenten driver på för något snabbare, säger ambassadören.