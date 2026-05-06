USA skärper tonen mot EU och varnar om att 25 procents tullar på europeiska bilar och lastbilar kan komma ”relativt snart” och att Washington är berett att skrota hela handelsavtalet om unionen inte faller i linje.
USA hotar EU: Kan helt lämna handelsavtalet
Det handelsavtal som slöts i juli förra året har ännu inte ratificerats av EU, och Donald Trump har anklagat blocket för att dra ut på processen. Nu understryker USA:s EU-ambassadör Andrew Puzde hotet i en intervju med Bloomberg Television.
”Om vi inte ser några betydande framsteg tror jag att man bör vänta sig de nya tullarna relativt snart, säger Puzder.
Han upprepar presidentens kritik mot EU:s passivitet och hänvisar till att nio månader förflutit utan åtgärder från unionens sida.
”Vad presidenten sade var: ’Titta, det här har pågått tillräckligt länge'”, säger Puzder.
Bryter mot det ursprungliga avtalet
Enligt det ursprungliga handelsavtalet gick EU med på att slopa avgifter på amerikanska industrivaror, i utbyte mot ett tulltak på 15 procent på de flesta europeiska produkter inklusive fordon.
En biltull på 25 procent skulle därmed direkt bryta mot det taket.
EU:s handelskommissionär Maros Sefcovic meddelade under tisdagen att unionen vill att avtalets huvuddelar ska vara på plats senast i juli, och att USA måste respektera sina åtaganden. Men Puzder avfärdar den tidsplanen.
”Jag vet inte om juli räcker. Presidenten driver på för något snabbare, säger ambassadören.
EU frustrerat – hotar med motåtgärder
Från EU-håll råder frustration, dels över att USA delvis har genomfört avtalet på egen hand utan att vänta på unionen, dels över att Washington utökat en 50-procentig metalltull till att omfatta hundratals produkter som stål, aluminium, motorcyklar och porslin.
EU anser att åtgärden urholkar avtalet, även om den inte formellt bryter mot det.
EU har varnat om att man är redo att vidta motåtgärder, men föredrar att lösa konflikten diplomatiskt. Förhandlingar inom EU om slutliga ändringar av avtalet pågår, och ett slutgiltigt beslut väntas inte förrän i juni.
Puzder gick längre och klargjorde att USA är berett att dra sig ur hela uppgörelsen om EU sätter sig på tvären.
”Om en överenskommelse inte är en överenskommelse, tror jag att USA skulle dra sig ur den”, slår han fast.
Hårdast för Tyskland
Höga biltullar skulle slå hårdast mot Tyskland, som är EU:s största ekonomi och en central bas för europeisk biltillverkning.
”För oss är frågan om biltillverkning och export mycket central och jag hoppas att vi kan lösa denna utmaning på ett bra sätt tillsammans, säger tyska ekonomiministern Katherina Reiche vid G7-mötet för handelsministrar i Paris.
Franske handelsministern Nicolas Forissier summerade dystert läget. Enligt honom v han att världen rör sig bort från ett balanserat och stabilt handelssystem mot en mer instabil och oförutsägbar miljö.