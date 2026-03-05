Världen krymper snabbt för Vladimir Putin

Putin med händerna bakom ryggen

ANNONS

Även om Syriens, Venezuelas och Irans framtid fortfarande är oviss kan man konstatera att tre viktiga ryska vänner är förlorade eller kraftigt försvagade. Det enda vi kunnat se från Ryssland när det har pågått har varit fördömanden.

Många bedömare menar att Ryssland har knutit upp alla tillgängliga resurser i den ukrainska frontlinjen. Några faktiska ingrepp har helt enkelt varit mer eller mindre otänkbara. Moskva tvingas se på medan det globala inflytandet faller samman.

Nu har Ryssland av allt att döma ”rätt” i sina fördömanden. USA och Israel bryter till exempel med stor sannolikhet mot folkrätten med sina angrepp mot Iran, menar bland annat experter som SVT pratat med.

Men det är svårt att föreställa sig en mer urholkad kritik än när den kommer från Ryssland som har precis alla fingrar i samma smutsiga kakburk i och med invasionen av Ukraina.

Stora vänner kvarstår

Det finns fortfarande länder som håller Ryssland om ryggen. Indien och Kina har under lång tid fortsatt att köpa stora volymer av rysk olja till förmånliga priser.

Nu har Indien lovat att sluta, för att få till ett viktigt handelsavtal med USA.

Kina fortsätter dock med sitt mer eller mindre obehindrade stöd till Ryssland. Genom handel ger man syre till den ryska krigsekonomin samtidigt som man får möjlighet att utnyttja en hårt pressad stormakt på sina egna villkor.

ANNONS

För Ryssland är de ofördelaktiga uppgörelserna ett nödvändigt ont. Det är vad som håller landets oljeexport vid liv, trots alla västliga sanktioner. Men det låter mer som beroende än vänskap.

Därtill har man flera viktiga allierade i sitt närområde, som Vitryssland och Nordkorea, och en rad stater som förblir ”neutrala” och lojala mot Ryssland, såsom Ungern och Förenade Arabemiraten.

Just Ungern ser däremot ut att hänga löst, där en stark opposition nu utmanar Orban.

Relationen mellan Donald Trump och Vladimir Putin kommer förstås att få stor betydelse för Rysslands framtid. Men givet USA:s militära angrepp mot viktiga ryska allierade ska vi kanske inte vänta oss något betydelsefullt närmande mellan länderna.

Världen kan fortsätta krympa för Putin

Den kanske största förlusten för Putin, förutom ett eventuellt nederlag i Ukraina, är att EU-länderna har börjat vakna ur sin dvala. Kriget i Ukraina och USA:s nya utrikespolitik har fått en rad starka europeiska länder att inse att man framöver behöver ha en stark och modern militär.

Parallellt med att större delen av EU helt stängt dörren till Ryssland har man alltså skruvat upp sin förmåga att skydda sig mot eventuella angrepp. Dessutom har unionen tvingats bli bättre på att samarbeta i nödsituationer genom det långvariga kriget i Ukraina.

På kort sikt kan de höga oljepriserna som följt av kriget i Iran gynna rysk ekonomi. Men på längre sikt är ett regimskifte eller ett försvagat Iran inget att jubla över i Ryssland.

ANNONS

Den dagen kriget i Ukraina väl är över och dammet har lagt sig pekar mycket på att världen utanför Moskva kommer att se mycket mindre ut.

ANNONS