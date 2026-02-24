En timmes försening kan vara skillnaden mellan en vintersemester nypistad backe och en kväll i hotellobbyn med halvljummen gulaschsoppa. När liftkortet är betalt och transfern tajmad är det inte snön som är den stora risken – det är flyget. Här är Europas flygplatser som faktiskt klarar vintertrycket.
Missa inte första åket – flygplatserna som räddar din vintersemester
Arlanda klarar testet
AirAdvisor har analyserat 23 europeiska flygplatser som fungerar som inkörsportar till stora skidorter. Fokus ligger på fyra saker: andel flyg som är mer än 60 minuter sena, genomsnittlig förseningstid, inställda avgångar och total vintertrafik .
Stockholm Arlanda tar sig in på topp tio med en så kallad Ski Travel Reliability Score på 7,90. Andelen långa förseningar är 3,98 procent, ungefär en av 25 avgångar. Inställningarna ligger på 0,91 procent . Det är inte schweizisk perfektion, men tillräckligt stabilt för att du med gott samvete kan boka transfern utan att kallsvettas.
I Norden placerar sig Oslo Gardermoen något högre. För den som hellre åker till Trysil än till Tirol är det knappast dåliga nyheter.
Europas mest pålitliga vinterflygplatser
I toppen hittar vi Salzburg, följt av Bratislava och München . Gemensamt för dem är låg andel riktigt långa förseningar. Det är just förseningar över en timme som ställer till det. Missad anslutning, förlorad skiddag och en taxiresa som kostar mer än after skin.
Stora nav som München och Zürich visar att det går att hantera tung vintertrafik utan att systemet tippar över . Mindre aktörer som Salzburg lyckas genom effektivitet och fokus. Det är disciplin, inte tur.
Där det kan bli stökigt
Längre ner i rankingen hamnar bland annat Kraków, Memmingen och Milano Malpensa . Här är antingen belastningen hög under vintern eller återhämtningsförmågan begränsad när något väl går fel. Under högsäsong sprider sig små störningar snabbt som en dåligt vallad skida i blötsnö.
Så maxar du skidresan
Vill du minimera risken: välj direktflyg, undvik de mest belastade lördagarna och håll koll på inställningsstatistiken. Större flygplatser kan paradoxalt nog vara tryggare – fler avgångar betyder större chans att bli ombokad snabbt.
Slutsatsen är enkel. Vill du missa första åket är det bara att chansa. Vill du stå högst upp i liften klockan nio noll noll ska du välja rätt flygplats. Semestern börjar inte när du packar pjäxorna. Den börjar när planet landar i tid.
