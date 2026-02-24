Missa inte första åket – flygplatserna som räddar din vintersemester

Europas mest pålitliga vinterflygplatser

I toppen hittar vi Salzburg, följt av Bratislava och München . Gemensamt för dem är låg andel riktigt långa förseningar. Det är just förseningar över en timme som ställer till det. Missad anslutning, förlorad skiddag och en taxiresa som kostar mer än after skin.

Stora nav som München och Zürich visar att det går att hantera tung vintertrafik utan att systemet tippar över . Mindre aktörer som Salzburg lyckas genom effektivitet och fokus. Det är disciplin, inte tur.

Vinterrusning på de nordiska flygplatserna – här avgörs om du hinner till första åket. (Foto: NTB)

ANNONS

Där det kan bli stökigt

Längre ner i rankingen hamnar bland annat Kraków, Memmingen och Milano Malpensa . Här är antingen belastningen hög under vintern eller återhämtningsförmågan begränsad när något väl går fel. Under högsäsong sprider sig små störningar snabbt som en dåligt vallad skida i blötsnö.

Semestern börjar först när hjulen tar mark i rätt tid. (Foto: Johan Nilsson/TT).

Så maxar du skidresan

Vill du minimera risken: välj direktflyg, undvik de mest belastade lördagarna och håll koll på inställningsstatistiken. Större flygplatser kan paradoxalt nog vara tryggare – fler avgångar betyder större chans att bli ombokad snabbt.

Slutsatsen är enkel. Vill du missa första åket är det bara att chansa. Vill du stå högst upp i liften klockan nio noll noll ska du välja rätt flygplats. Semestern börjar inte när du packar pjäxorna. Den börjar när planet landar i tid.

ANNONS