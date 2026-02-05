Vinter-OS i Milano-Cortina inleds med rekordvärda medaljer, samtidigt som guld- och silverpriserna skakar efter dramatiska ras på världsmarknaden.
OS-medaljerna blir de dyraste i historien
Idrottarna som tar plats på prispallen vid vinter-OS i Italien kommer att få ta emot de mest värdefulla medaljerna i olympisk historia.
Sedan sommar-OS i Paris 2024 har spotpriserna på guld och silver skjutit i höjden med 107 respektive 200 procent, rapporterar CNN.
Det innebär att en guldmedalj, baserat enbart på metallvärdet, nu är värd omkring 2 300 dollar, mer än dubbelt så mycket som vid förra olympiaden. Silvermedaljerna värderas till nästan 1 400 dollar, tre gånger mer än för två år sedan.
Silvret blev en dödsfälla för småsparare
Att handla med silver är inget för nybörjare, åtminstone inte för den som vill sova gott om nätterna. Det har de senaste dagarna visat.
Rekordnoteringar följs av dramatiska fall
De höga priserna kommer dock mitt i en period av extrem volatilitet på råvarumarknaden.
Silverpriset föll nyligen med över 25 procent på ett enda dygn efter att ha nått rekordnivåer runt 120 dollar per uns. Det var den största endagsnedgången sedan 1980.
Under veckans inledning har turbulensen fortsatt. Spotpriset på guld har rasat drygt 9 procent till cirka 4 450 dollar per uns, medan silverpriset backat ytterligare 14 procent till 73 dollar.
Nästan hela januaris prisrusning är därmed utraderad.
En utlösande faktor var Donald Trumps nominering av Kevin Warsh till ny Fed-chef, vilket marknaden tolkade som en signal om en stramare penningpolitik.
Samtidigt har minskade spänningar mellan USA och Iran bidragit till lägre riskpremier, vilket även pressat oljepriset med 6 procent.
Sex gram guld i en guldmedalj
Men trots prissvängningarna förblir OS-medaljerna historiskt värdefulla.
De tillverkas av Italiens statliga myntverk av återvunnen metall. En guldmedalj innehåller dock endast sex gram rent guld av totalt 506 gram, resten är silver.
Bronsmedaljerna, gjorda av koppar och vägandes 420 gram, är värda blygsamma 5,60 dollar styck, enligt arrangörerna.
Rena guldmedaljer har inte delats ut sedan OS i Stockholm 1912, uppger auktionshuset Baldwin’s i London.
Som samlarobjekt kan medaljerna dock betinga långt högre priser. År 2015 sålde Baldwin’s en guldmedalj från Stockholm-OS för 19 000 pund, motsvarande cirka 233 000 kronor.
Analytiker ser fortsatt stöd
Trots de senaste dagarnas dramatik bedömer flera analytiker att de underliggande drivkrafterna för höga metallpriser består.
Geopolitisk osäkerhet, växande statsskulder och hög industriell efterfrågan på silver, inte minst från solenergi- och elektrifiseringssektorn, ger fortsatt stöd.
”USA:s president har gjort det tillräckligt tydligt att han vill se betydligt lägre räntor”, skriver Thu Lan Nguyen, chef för råvaru- och valutaanalys på Commerzbank, och tillägger att guldpriset förblir väl stöttat.
Ole Hansen, råvaruchef på Saxo Bank, säger till CNN att medaljerna vid sommar-OS 2028 sannolikt blir ännu dyrare.
”Jag skulle tro att guld- och silvermedaljerna för nästa sommar-OS kommer att vara ännu mer värdefulla än de är nu”, säger han.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
