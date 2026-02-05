OS-medaljerna blir de dyraste i historien

Idrottarna som tar plats på prispallen vid vinter-OS i Italien kommer att få ta emot de mest värdefulla medaljerna i olympisk historia.

Sedan sommar-OS i Paris 2024 har spotpriserna på guld och silver skjutit i höjden med 107 respektive 200 procent, rapporterar CNN.

Det innebär att en guldmedalj, baserat enbart på metallvärdet, nu är värd omkring 2 300 dollar, mer än dubbelt så mycket som vid förra olympiaden. Silvermedaljerna värderas till nästan 1 400 dollar, tre gånger mer än för två år sedan.

Rekordnoteringar följs av dramatiska fall

De höga priserna kommer dock mitt i en period av extrem volatilitet på råvarumarknaden.

Silverpriset föll nyligen med över 25 procent på ett enda dygn efter att ha nått rekordnivåer runt 120 dollar per uns. Det var den största endagsnedgången sedan 1980.

Under veckans inledning har turbulensen fortsatt. Spotpriset på guld har rasat drygt 9 procent till cirka 4 450 dollar per uns, medan silverpriset backat ytterligare 14 procent till 73 dollar.

Nästan hela januaris prisrusning är därmed utraderad.

En utlösande faktor var Donald Trumps nominering av Kevin Warsh till ny Fed-chef, vilket marknaden tolkade som en signal om en stramare penningpolitik.

Samtidigt har minskade spänningar mellan USA och Iran bidragit till lägre riskpremier, vilket även pressat oljepriset med 6 procent.