Silvret blev en dödsfälla för småsparare

Efter en kraftig uppgång har silverpriset bromsat in tvärt och fallit kraftigt de senaste dagarna.

Nedgången inleddes i fredags efter att USA:s president Donald Trump nominerat Kevin Warsh till ny chef för centralbanken Federal Reserve, ett besked som ökade förväntningarna om en stramare penningpolitik.

Det har stärkt dollarn och pressat priserna på ädelmetaller, vilket har blivit tufft för vissa grupper av investerare.

Jobbigt för småsparare

Silver föll med över 30 procent från toppnivån runt 120 dollar per uns, innan en mindre rekyl följde under tisdagen då priset återhämtade sig till strax över 86 dollar.

Trots uppstudsen beskrivs marknaden som skakad.

Enligt Financial Times har raset slagit särskilt hårt mot småsparare, framför allt i Asien, som varit en viktig drivkraft bakom uppgången.

Inte olikt meme-aktier

ANNONS

De snabba och kraftiga prisrörelserna har jämförts med den spekulativa handel som präglade så kallade meme-aktier under pandemin.

Analytiker pekar på att silver historiskt är en volatil tillgång där snabba uppgångar ofta följs av lika snabba fall, något som återigen blivit tydligt i den senaste turbulensen.