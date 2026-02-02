Råvaror blöder: Kraftiga ras från guld till olja

Guld har skalat bort nästan 1000 dollar per uns på bara två dagar och silverpriset har backat över 35 procent från toppnivån.

Samtidigt har luften gått ur oljepriset som faller kraftigt.

Råvaror tappar fotfästet

Prisraset på ädla metaller fortsätter på världsmarknaden. Spotpriset på guld har i veckans inledande handel rasat drygt 9 procent till cirka 4 450 dollar per uns (31,1 gram), skriver TT.

Silverpriset faller ännu mer, ned knappt 14 procent till 73 dollar per uns. Nästan hela januaris prisrusning är därmed raderad.

Prisnivåerna kan jämföras med de historiska toppnoteringarna den 28 januari i år, då guldpriset var uppe på 5 417 dollar per uns, samtidigt som silvret toppade på nästan 117 dollar per uns.

Oljan rasar

Oljepriserna faller på måndagen när investerare drar ned på oron för ett utbudsavbrott efter uttalanden från USA:s president Donald Trump som signalerade en möjlig avspänning mellan Washington och Teheran, skriver CNBC.

Än så länge har brentoljan backat 6 procent.

Trump har tidigare varnat Iran för ingripanden om landet inte når ett kärnenergiavtal eller fortsätter slå ned inhemska protester, som Teheran menar har västligt stöd. I helgen sade han dock till reportrar att Iran nu ”för seriösa samtal” med USA.

Uttalandet kom efter att Irans högste säkerhetsrådgivare Ali Larijani skrivit på X att förberedelser för förhandlingar pågår.

Oljepriserna hade nyligen stigit till en sexmånadershögsta nivå efter farhågor om ett amerikanskt militärt angrepp mot Iran. I förra veckan skickade Washington en ”massiv armada” mot regionen, vilket ökade rädslan för en direkt konfrontation.

