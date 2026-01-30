Efter ett drygt halvår av stark uppgång föll silverpriset när marknaden fick panik. På bara ett dygn tappade den vita metallen över 25 procent efter att ha nått nya rekordnivåer.
Silverpriset sprack i historiskt ras – men trenden lever vidare
Ändå är det för tidigt att tala om ett trendbrott. Bakom dramatiken finns både tekniska förklaringar och krafter som fortsatt talar för höga metallpriser under 2026.
Däremot pekar raset på hur spekulation och korta positioner dominerar uppgången i silver, snarare än långsiktiga placeringar.
Väntad rekyl för silverpriset
Silvret hade dagen innan nått nivåer runt 120 dollar per uns efter ett extremt starkt januari. Uppgången var snabb, bred och till stor del driven av spekulativt kapital, menar Kitco i en analys av dagens brutala marknad.
När vinsterna började tas hem utlöstes en kedjereaktion. Likviditeten tunnades ut, rörelserna förstärktes och fallet blev brutalt, skriver Yahoo Finance.
Guld följde med ned, även om nedgången där var mer dämpad, vilket är normalt när det handlar om guld- och silverpriset. De båda går ofta i samma riktning, men silverpriset rör sig häftigare.
Historiskt ras – trenderna lever vidare
Flera analytiker pekar på att både guld och silver blivit kraftigt överköpta. Positioneringen var ansträngd och optionsmarknaden hårt spänd. I det läget räcker små utlösande faktorer för en så pass kraftig rekyl. Spekulanter vill ta hem vinsten och försöka pricka nya bottnar innan nästa uppgång.
En utlösande faktor var utan tvekan Donald Trumps besked om att nominera Kevin Warsh till ny Fed-chef. Marknaden tolkade det som en signal om en mer hökaktig centralbank än väntat, vilket stärkte dollarn och pressade ädelmetallerna.
Men det förändrar inte helhetsbilden. Raset ses i första hand som en teknisk korrigering, inte som ett skifte i drivkrafterna bakom uppgångarna.
”USA:s president har gjort det tillräckligt tydligt att han vill se betydligt lägre räntor. Det är osannolikt att han kommer att överge den linjen inom överskådlig tid”, skriver Thu Lan Nguyen, chef för råvaru- och valutaanalys på Commerzbank, i en kommentar.
”Det innebär i sin tur att angreppen mot Federal Reserve sannolikt skulle fortsätta även med Kevin Warsh som Fed-chef, om han inte levererar i linje med Trumps förväntningar. Vi ser därför fortsatt en hög sannolikhet för att centralbanken i någon mån ger efter för trycket och sänker räntan mer än vad marknaden i dag prisar in. Det talar för att guldpriset förblir väl stöttat.”
Om det betyder att priser över 5000 dollar är motiverade på kort sikt eller ej återstår att se.
Oroliga tider gynnar metaller
Bakom uppgången finns fortsatt geopolitisk osäkerhet, handelskonflikter och ett växande misstroende mot statsskuld och valutor. Efter nya amerikanska tullbesked och ökade spänningar kring Iran har riskbilden snarare förstärkts.
Samtidigt är den fysiska marknaden för silver ansträngd. Efterfrågan från industrin är hög, inte minst kopplat till elektrifiering och solenergi. Investerarflödena har varit rekordstora.
Det är en kombination som historiskt gett stöd åt högre priser, även efter kraftiga bakslag.
Det investerare däremot måste räkna med är fortsatt stora svängningar. När priser rör sig snabbt lockas kortsiktigt kapital in – och ut. Det gör marknaden känslig och historiskt slutade både rallyt på 80- och 10-talet med kraftiga korrigeringar.
Korrigeringar kan bli köptillfällen, men tajmingen är som alltid svår.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
