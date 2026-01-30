Silverpriset sprack i historiskt ras – men trenden lever vidare

Historiskt ras – trenderna lever vidare

Flera analytiker pekar på att både guld och silver blivit kraftigt överköpta. Positioneringen var ansträngd och optionsmarknaden hårt spänd. I det läget räcker små utlösande faktorer för en så pass kraftig rekyl. Spekulanter vill ta hem vinsten och försöka pricka nya bottnar innan nästa uppgång.

En utlösande faktor var utan tvekan Donald Trumps besked om att nominera Kevin Warsh till ny Fed-chef. Marknaden tolkade det som en signal om en mer hökaktig centralbank än väntat, vilket stärkte dollarn och pressade ädelmetallerna.

Men det förändrar inte helhetsbilden. Raset ses i första hand som en teknisk korrigering, inte som ett skifte i drivkrafterna bakom uppgångarna.

”USA:s president har gjort det tillräckligt tydligt att han vill se betydligt lägre räntor. Det är osannolikt att han kommer att överge den linjen inom överskådlig tid”, skriver Thu Lan Nguyen, chef för råvaru- och valutaanalys på Commerzbank, i en kommentar.

”Det innebär i sin tur att angreppen mot Federal Reserve sannolikt skulle fortsätta även med Kevin Warsh som Fed-chef, om han inte levererar i linje med Trumps förväntningar. Vi ser därför fortsatt en hög sannolikhet för att centralbanken i någon mån ger efter för trycket och sänker räntan mer än vad marknaden i dag prisar in. Det talar för att guldpriset förblir väl stöttat.”

Om det betyder att priser över 5000 dollar är motiverade på kort sikt eller ej återstår att se.

Oroliga tider gynnar metaller

ANNONS

Bakom uppgången finns fortsatt geopolitisk osäkerhet, handelskonflikter och ett växande misstroende mot statsskuld och valutor. Efter nya amerikanska tullbesked och ökade spänningar kring Iran har riskbilden snarare förstärkts.

Samtidigt är den fysiska marknaden för silver ansträngd. Efterfrågan från industrin är hög, inte minst kopplat till elektrifiering och solenergi. Investerarflödena har varit rekordstora.

Det är en kombination som historiskt gett stöd åt högre priser, även efter kraftiga bakslag.

Det investerare däremot måste räkna med är fortsatt stora svängningar. När priser rör sig snabbt lockas kortsiktigt kapital in – och ut. Det gör marknaden känslig och historiskt slutade både rallyt på 80- och 10-talet med kraftiga korrigeringar.

Korrigeringar kan bli köptillfällen, men tajmingen är som alltid svår.

Läs mer:

Silver och guld rasar – ”lika självklart som mjölk på ICA”