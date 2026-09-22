Okänt kinesiskt bolag ger Xi trumfkort mot USA

Baotou, en industristad nära Gobiöknen, kallas de sällsynta jordartsmetallernas Silicon Valley. Här bygger JL Mag Rare Earth, världens största tillverkare av högpresterande magneter, sin hittills största fabrik, rapporterar Bloomberg.

Expansionen visar hur Kina tänker försvara sin position, samtidigt som USA och dess allierade pumpar in miljardbelopp i alternativa leveranskedjor.

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Tajmingen är ingen slump. Xi Jinping väntas till Washington den här veckan, och sällsynta jordartsmetaller står högst på handelsagendan. Enligt Bloomberg överväger Peking att utvidga exportrestriktionerna i höst. Magnetexporten till USA föll förra månaden, och Kina hoppas kunna använda nya exportlicenser som förhandlingskort. Redan tidigare har kinesiska leverantörer vägrat leverera till amerikanska kunder av rädsla för repressalier.

Tio gånger större

JL Mag har mer än tio gånger så stor produktionskapacitet som sin närmaste amerikanska konkurrent. Bolagets andel av den globala magnetmarknaden uppskattas till 10–20 procent, och produkterna används av samtliga tio största tillverkare av så kallade nya energifordon. Analytiker kopplar bolaget till kunder som Tesla och Volkswagen.

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”Kunderna kan i princip lämna över sina specifikationer, så trycker JL Mag på några knappar och ut kommer produkten. Att komma ikapp det är otroligt svårt, säger David Abraham på analysfirman Materium Strata till Bloomberg.

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Constantine Karayannopoulos, tidigare vd för Neo Performance Materials, är ännu tydligare:

”Det finns JL och sedan finns alla andra. De är en jätte”.

Bolaget har också haft statens gunst. JL Mag har fått subventioner på tiotals miljoner dollar och var bland de första att få en generell exportlicens när Kina strypte flödet förra året. Försäljningen i USA ökade då med 40 procent.