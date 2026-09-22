Okänt kinesiskt bolag ger Xi trumfkort mot USA

USA har lovat miljarder för att bryta Kinas grepp om sällsynta jordartsmetaller. Men i Baotou bygger magnetjätten JL Mag ut i en takt som västvärlden inte kan matcha.
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Baotou, en industristad nära Gobiöknen, kallas de sällsynta jordartsmetallernas Silicon Valley. Här bygger JL Mag Rare Earth, världens största tillverkare av högpresterande magneter, sin hittills största fabrik, rapporterar Bloomberg.
Expansionen visar hur Kina tänker försvara sin position, samtidigt som USA och dess allierade pumpar in miljardbelopp i alternativa leveranskedjor.
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Tajmingen är ingen slump. Xi Jinping väntas till Washington den här veckan, och sällsynta jordartsmetaller står högst på handelsagendan. Enligt Bloomberg överväger Peking att utvidga exportrestriktionerna i höst. Magnetexporten till USA föll förra månaden, och Kina hoppas kunna använda nya exportlicenser som förhandlingskort. Redan tidigare har kinesiska leverantörer vägrat leverera till amerikanska kunder av rädsla för repressalier.
Tio gånger större
JL Mag har mer än tio gånger så stor produktionskapacitet som sin närmaste amerikanska konkurrent. Bolagets andel av den globala magnetmarknaden uppskattas till 10–20 procent, och produkterna används av samtliga tio största tillverkare av så kallade nya energifordon. Analytiker kopplar bolaget till kunder som Tesla och Volkswagen.
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”Kunderna kan i princip lämna över sina specifikationer, så trycker JL Mag på några knappar och ut kommer produkten. Att komma ikapp det är otroligt svårt, säger David Abraham på analysfirman Materium Strata till Bloomberg.
Constantine Karayannopoulos, tidigare vd för Neo Performance Materials, är ännu tydligare:
”Det finns JL och sedan finns alla andra. De är en jätte”.
Bolaget har också haft statens gunst. JL Mag har fått subventioner på tiotals miljoner dollar och var bland de första att få en generell exportlicens när Kina strypte flödet förra året. Försäljningen i USA ökade då med 40 procent.
Nästa steg: robotar
Nu siktar JL Mag på humanoida robotar, som enligt Nomura kräver betydligt mer sällsynta jordartsmetaller per motor än elbilar. Bolaget har startat en enhet som rapporterar direkt till vd, och enligt Daiwa Securities är det ensam leverantör av motorrotorer till Teslas robot Optimus.
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Genom att gå från magneter till färdiga komponenter lägger bolaget till ännu ett led i kedjan som västerländska konkurrenter måste kopiera.
USA ligger långt efter
Enligt Internationella energiorganet IEA stod Kina 2024 för omkring 94 procent av världens tillverkning av permanentmagneter. Den amerikanska utmanaren MP Materials, där Trumpadministrationen köpt cirka 15 procent för 400 miljoner dollar, planerar en fabrik i Texas som ska nå omkring 10 000 ton per år. Det motsvarar ungefär en tredjedel av JL Mags produktion 2025. JL Mag siktar samtidigt på att öka sin kapacitet med 50 procent, till 60 000 ton per år, redan nästa år.
”De kinesiska bolagen kan skala upp kapaciteten väldigt enkelt, och kostnaden är kanske en tiondel”, säger Derek Zhang, analytiker på Daiwa Securities.
Ett alternativ är magneter helt utan sällsynta jordartsmetaller. Minnesotabolaget Niron Magnetics gör magneter av järn och kväve och har fått en flod av förfrågningar inför årsskiftet, då Pentagon enligt nya regler slutar köpa viss försvarsteknik med kinesiska magneter.
Men ekonomin är tuff, medger bolagets Tom Grainger:
”Tar man stora kostnadsposter som arbetskraft eller statligt stöd går det helt enkelt inte att konkurrera med Kina”.